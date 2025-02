"Uncensored": Jörg Hansen will auf Erotikportal durchstarten

Jörg Hansen ist Reality-TV-Fans unter anderem durch Formate wie Das große Promi-Büßen ein Begriff. Jetzt möchte der Ehemann von Desiree Hansen seinen Followern "mehr von sich zeigen", wie er gegenüber Promiflash verrät. Er startet nun eine Karriere auf der Erotikplattform BestFans. "Bei uns beiden als Paar gibt es halt in dieser Zweierkonstellation keine Grenzen und da Desiree auch sehr stolz und froh ist über das, was ich hab, liegt die logische Konsequenz darin, dass es auch alle sehen sollen", erklärt Jörg und betont voller Vorfreude: "Daher gibt es nun nicht nur Desiree uncovered, sondern auch ab sofort auch Jörg uncensored."

Aber was hält seine Partnerin davon, dass ihr Schatz pikanten Content von sich im Netz teilt? "Desi und ich haben schon öfter darüber gesprochen und sie hat mich oft schon fast dazu gedrängt, auch mal meinen Fans mehr von mir zu zeigen", merkt Jörg gegenüber Promiflash an und führt weiter aus: "Desi ist ja recht offen, was ihren Content betrifft und verdient – obwohl sie nur noch FSK-16-Content macht – immer noch sehr viel Geld. Wobei bei uns das Thema Geld natürlich nicht im Fokus steht."

Trotz seiner Vorfreude auf das neue Kapitel hat Jörg aber auch ein paar Bedenken und spielt auf seine und Desirees "Stranger Sins"-Vergangenheit an. Denn nach seiner Teilnahme an dem Format trennte sich das Paar für eine Weile – mitunter wegen Eifersucht. "Wir müssen jetzt schauen, ob es uns guttut und wir locker damit umgehen werden und können, denn wir spielen ja öfter mit dem Feuer und haben uns schon einmal verbrannt", reflektiert die Medienpersönlichkeit im Promiflash-Interview und fasst zusammen: "Wir sind halt als sexuell sehr extremes Paar bekannt, auch wenn ich oft mit Desirees extremer Art nach wie vor meine Probleme habe und sehr eifersüchtig bin. Auch gerade hier in unserem Thailand-Urlaub ist sie eher extrem unterwegs."

Nicole Kubelka / Future Image Desiree und Jörg Hansen, Realitystars

RTL / Kimberly Bender Desiree und Jörg Hansen, "Stranger Sins"-Teilnehmer

