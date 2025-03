Jörg Hansen musste sich seine Gallenblase entfernen lassen

Jörg Hansen meldet sich aus dem Krankenhausbett. Wie der Reality-TV-Darsteller in seiner Instagram-Story berichtet, wurde er von seiner Frau Desiree Hansen ins Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke gebracht, um sich einem chirurgischen Eingriff zu unterziehen. "So, es ist so weit: Heute wird mir die Gallenblase entfernt. Die wilden Zeiten fordern leider ihren Tribut und, was soll ich sagen, jetzt bin ich hier", erklärt er und fügt hinzu: "Ich melde mich später und dann wieder mit einem Organ weniger."

Es besteht allerdings kein Grund zur Sorge: Der ehemalige Das große Promi-Büßen-Teilnehmer hat die Operation bereits hinter sich und gut überstanden. Darüber informiert er seine Follower nur wenige Stunden später. "Ich glaube, ich habe es geschafft. Ich bin zwar noch nicht so ganz klar, weil ich gerade aus der Narkose aufgewacht bin, aber es sieht alles genauso aus wie vorher, deswegen glaube ich nicht, dass ich im Himmel bin", erzählt Jörg, bevor er ergänzt: "Also von daher, Leute, ihr habt mich wieder. Ich kann euch weiter auf den Sack gehen."

Für den einstigen Unter uns-Darsteller ist es nicht der erste Krankenhausaufenthalt: Er wurde zuletzt im Mai vergangenen Jahres mit Blaulicht in eine Klinik transportiert, da er in Vorbereitung auf seinen Boxkampf gegen Eric Sindermann (36) zu viele Nahrungsergänzungsmittel zu sich nahm. "Ich bin gestern per Rettungswagen und Notfallsanitäter abgeholt worden, da ich eine Magnesium- und Zinkvergiftung erlitten habe", erklärte Jörg daraufhin gegenüber Promiflash.

ActionPress / Nicole Kubelka / Future Image Jörg und Desiree Hansen im Dezember 2024

privat Jörg Hansen im Mai 2024