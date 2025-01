Thorsten Legat klagt gegen Jörg und Desiree Hansens Song

Jörg Hansen und seine Frau Desiree veröffentlichten kürzlich den Diss-Track "Thorsten L. (Balla Balla)", der gegen Thorsten Legat (56) gerichtet ist. In dem Song, zu dem auch ein Musikvideo gehört, schrecken die "Stranger Sins"-Bekanntheiten nicht davor zurück, den ehemaligen Fußballer zu beleidigen und sich über ihn und sein Äußeres lustig zu machen. Das lässt Thorsten allerdings nicht auf sich sitzen. "Ich werde dagegen klagen und das verbieten lassen. Ich habe es schon meinem Medienanwalt vorgelegt, er wird jetzt die weiteren Schritte unternehmen", erklärt der Ex-Dschungelcamp-Star im Bild-Interview.

In Jörg und Desirees Lied behaupten die beiden unter anderem, der 56-Jährige habe Kokain konsumiert. "Du hast die Nase voll mit Schnee", lautet eine Zeile in dem Song. Gegenüber dem Blatt ärgert sich Thorsten sehr über die Unterstellung: "Das ist komplett erfunden! Ich habe in meinem Leben keine Drogen genommen, das schwöre ich auf das Leben meiner Frau."

Jörg wiederum sei daran interessiert, die für ihn wahre Seite von Thorsten an die Öffentlichkeit zu bringen. "Damit wollen Desiree und ich ein Statement zu der öffentlichen Person Thorsten L. setzen. Sein Verhalten ist nichts anderes als Heuchelei. Er hat wesentlich mehr Leichen im Keller als alle anderen Teilnehmer zusammen", erklärt der Tattooliebhaber in dem Interview und fügt hinzu: "Schwerer Sexismus und sexuelles Fehlverhalten ist bei Thorsten nachweisbar." Damit spielt er auf Thorstens Teilnahme bei Das große Promi-Büßen an, wonach unter anderem Vanessa Mariposa (32) diesbezüglich schwere Vorwürfe gegen den Vater von Nico Legat (26) erhoben hatte.

Getty Images Alexandra und Thorsten Legat, April 2024

Instagram / joerg.hansen.official Jörg Hansen, März 2024

