Jörg und Desiree Hansen richten Diss-Track an Thorsten Legat

Seit dem Großen Promibüßen fliegen zwischen Jörg Hansen und Thorsten Legat (56) immer wieder die Fetzen. Dabei geht die Spannung zum Großteil von dem Schauspieler aus. Immer wieder stichelt er gegen den Fußballer. Jetzt holt Jörg zu einem weiteren Schlag aus und veröffentlicht den Diss-Track "Thorsten L. (Balla Balla)"! Dabei ist er allerdings nicht alleine – seine Frau Desiree steht ihm zur Seite. Der Text des Songs lässt nur wenige Beleidigungen aus: Jörg nennt seinen ehemaligen TV-Kollegen "ein Wrack" und wirft ihm an den Kopf, sein "IQ zum Reden ist beschränkt". Zusammen mit seiner Frau rappt er außerdem: "Jeder weiß jetzt, was du bist: die dümmste Sau auf Erden und ein ekliger Narzisst."

Auf Instagram teilt Jörg einen Clip zum Song, in dem er sich noch dazu als Thorsten verkleidet – mitsamt Glatzenkappe und Fußballer-Outfit. Das Lied kommt allerdings alles andere als gut an. Tatsächlich wird er in den Kommentaren zum Beitrag regelrecht zerrissen. "Sowas Schlechtes habe ich ja schon lange nicht mehr gehört", "Man mag vom Legat halten, was man will, aber das ist an Peinlichkeit kaum zu übertreffen" und "Das ist ja so unangenehm. Ein richtiges Eigentor", schreiben die Follower. Einige meinen sogar, der Song hätte sie in eine "Schockstarre" versetzt! Viele der Fans behaupten auch, Jörg wolle nur im Gespräch bleiben und hätte den Track nur herausgebracht, um "auf Biegen und Brechen nicht aus dem Rampenlicht zu verschwinden". Manche bestehen darauf, Thorsten habe jetzt jedes Recht, die Hansens anzuzeigen – wenn auch nur, um dem Ganzen endlich ein Ende zu setzen.

Schon kurz nach seinem Ausscheiden aus "Das große Promi-Büßen" schien die eigentliche Freundschaft der beiden Männer zu bröckeln. Im "Blitzlichtgewitter"-Podcast gab Jörg noch zu, dass er in Thorsten einen Verbündeten gesehen hatte und ihn für seinen "Anker" hielt. "Aber es hat sich halt auch danach ganz viel herauskristallisiert, dass er nur ein Schaumschläger ist und der größte Schauspieler überhaupt", hetzte er schon damals. Mit etwas Abstand zu den Geschehnissen in der Show habe der Realitystar erkannt, dass der Sportler die "falscheste und linkeste Person" sei, die er je kennengelernt habe.

Joyn Jörg Hansen und Olivia Jones in "Das große Promi-Büßen"

Joyn Thorsten Legat und Olivia Jones bei "Das große Promi-Büßen"

