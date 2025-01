Trotz Klage: Desiree und Jörg Hansen löschen ihr Video nicht

Desiree Hansen und ihr Mann Jörg Hansen haben vor Kurzem einen Song veröffentlicht, der sich gegen Thorsten Legat (56) richtet und in dem der Ex-Fußballer gar nicht gut wegkommt. Thorsten konterte daraufhin mit einer Klage gegen das Stranger Sins-Pärchen. Anstatt sich davon unterkriegen zu lassen und "Thorsten L. (Balla Balla)" mit dem dazugehörigen Musikvideo aus dem Netz zu nehmen, schießen die Eheleute jetzt erneut auf Instagram gegen den Vater von zwei Söhnen. "Wir haben Post bekommen von dem Anwalt, der bei Barbara Salesch mitspielt – Mark Höcker", meint Jörg Hansen und spielt vermutlich auf Rechtsanwalt Ralf Höcker an, der 2006 in der Pseudo-Gerichtsdoku mitwirkte. "Haben uns das durchgelesen, haben uns auch Gedanken gemacht. [...] Was sagen wir dazu? Nöö!", lacht Jörg daraufhin nur und fängt an, mit seiner Partnerin zu dem Diss-Track zu tanzen.

Aber wie kam es eigentlich zu dem Clinch mit Thorsten? Hintergrund ist folgender: Der Vater von Nico Legat (26) nahm gemeinsam mit seinem Sohn an der Realityshow Das große Promi-Büßen teil. Auch Jörg war mit von der Partie, freundete sich innerhalb des Formats sogar mit Thorsten an. Während der TV-Ausstrahlung wendete sich das Blatt jedoch und Jörg wetterte öffentlich gegen den Zweifachpapa. Thorsten hat bis zum aktuellen Zeitpunkt noch keinen direkten Kommentar zu den Worten des Realitystars abgegeben.

Jörg ist nicht der einzige Promi-Büßen-Teilnehmer, der sich negativ über Thorsten äußert. Auch Mitstreiterin Vanessa Mariposa (32) hat ihm öffentlich Vorwürfe gemacht. In einem Instagram-Video behauptet sie, dass heikle Szenen in der finalen Version des Formats herausgeschnitten worden seien, die mit Thorstens vermeintlich schlechtem Verhalten zu tun haben. "Ich konnte es wirklich nicht glauben, dass diese krassen Sachen, die dort passiert sind, einfach nicht ausgestrahlt wurden", schimpfte die Influencerin. Ferner beschuldigte sie den Reality-TV-Kandidaten, "sexuelle und ekelhafte" Anspielungen gegenüber Frauen gemacht zu haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Thorsten Legat, Ex-Fußballer

Anzeige Anzeige

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa im Mai 2023

Anzeige Anzeige