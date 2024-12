Keine Party: So rutscht Jörg Hansen in das neue Jahr 2025

Kaum sind die Weihnachtstage vorbei, steht auch schon das nächste Event an: Neujahr. Wie Jörg Hansen und seine Partnerin Desiree den Jahresumschwung erleben, erzählt der Reality-TV-Star gegenüber Promiflash in einem exklusiven Interview. Tatsächlich werden die beiden in diesem Jahr von einer großen Silvesterparty absehen. "Wir starten ins neue Jahr, indem wir spätestens um halb 1 ins Bett gehen. Wir fliegen am 1. Januar nach Österreich, weil Desiree wieder Auftritte hat", erklärt Jörg. Dort werden der Schauspieler und seine Herzdame auch fast den ganzen ersten Monat des Jahres verbringen, bevor es für sie weiter nach Mallorca und Phuket geht. Doch den Kuss zum neuen Jahr lässt er sich nicht entgehen: "Der muss sein. Der ist auf jeden Fall drin."

Obwohl er ohne große Party ins neue Jahr rutscht, hat der frühere Unter uns-Darsteller sich trotzdem ein paar Dinge für die kommenden Monate vorgenommen – und die haben alle mit einer einzigen Person zu tun: seiner Partnerin Desiree. "Auf jeden Fall meine Frau auf Händen tragen, so wie ich es früher auch schon getan habe. Desiree verehren, Desiree mehr unterstützen", erzählt er gegenüber Promiflash und fügt noch hinzu: "Ich habe sehr lange mein eigenes Ding gemacht und für mich steht fest, dass ich mich mehr um Desiree kümmern möchte. Einfach um ihr zu zeigen, ich bin da und ich bin nicht egoistisch und kümmere mich nur um mich selbst." Das habe er nämlich dieses Jahr irgendwie verlernt und deswegen soll sie auf seiner Liste ganz oben stehen.

Dass er sich im neuen Jahr so auf seine Frau fokussieren möchte, kommt nicht von ungefähr. In diesem Jahr wurde er nämlich in Bezug auf Desiree bei Das große Promi-Büßen ganz genau unter die Lupe genommen. In der Sendung wurde ihm vorgehalten, er sehe seine Frau als "willenlose S*xpuppe" – außerdem wurde ihr dank ihm ein falsches Tattoo auf den Körper tätowiert. Das sorgte für Kritik an dem gelernten Bürokaufmann. Dass er sein Verhalten Desiree gegenüber tatsächlich ändern möchte, hat er auch schon im November groß angekündigt. Dort ließ er auf Instagram verlauten, dass er sich in Therapie begeben wird.

Anzeige Anzeige

Instagram / joerg.hansen.official Jörg und Desiree Hansen

Anzeige Anzeige

RTL / Kimberly Bender Desiree und Jörg Hansen, "Stranger Sins"-Teilnehmer

Anzeige Anzeige

Anzeige