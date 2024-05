Kylie Minogue begeistert Fans an Geburtstag mit Kinderfotos

Kylie Minogue feiert ihren 56. Geburtstag – und zu diesem Anlass hat sie auf Instagram ein kleines Geschenk für ihre Fans. Um ihren Eltern und ihrer Familie an ihrem Ehrentag für die unerschütterliche Unterstützung zu danken, teilt sie gleich eine ganze Reihe von Kinderfotos. Als kleines Mädchen ist sie darauf mit süßem Grinsen und Zöpfchen zu sehen. Eine Schwarz-Weiß-Aufnahme zeigt sie als Kleinkind mit süßen Löckchen. Die Fans der Sängerin sind völlig hin und weg von den Erinnerungen. "Niedlichkeitsalarm!", schreibt ein begeisterter Fan in die Kommentare. "Die Bilder sind einfach zu niedlich", schließt sich ein weiterer an.

"Danke, Mama und Papa! Ihr seid die Besten! Danke, Bruder und Schwester – ihr seid auch die Besten! Ich feiere mit euch", schreibt Kylie mit jeder Menge Herzen unter ihren Post und richtet sich dann auch an ihre Fans: "Danke für all die wunderbaren Nachrichten zum Geburtstag aus aller Welt." Ihren Ehrentag feierte die Australierin in London in dem privaten Klub Annabel's. Fotografen lichteten sie vor der Location in Begleitung einiger Freunde ab. Für den besonderen Anlass hat sich Kylie richtig herausgeputzt: Sie trug ein enges, seidenes Kleid in dunklem Lila, das ein elegantes Blumenmuster aufgedruckt hatte.

Kylie gilt bereits seit einigen Jahrzehnten als feste Instanz in der Popmusik. 2023 ging ihr Hit "Padam Padam" regelrecht durch die Decke und bescherte ihr die oberen Chart-Platzierungen. Auch wenn es mittlerweile musikalisch ruhiger bei ihr zugeht, ist ein Ende noch nicht in Sicht. "Ich bin momentan sehr inspiriert. Ich weiß, dass es nicht ewig so weitergehen kann, deshalb möchte ich diese unglaubliche Chance nutzen", erklärte der Popstar im März dieses Jahres gegenüber Billboard. Da sie sich während der Pandemie beigebracht hatte, selbst Musik zu produzieren, könne sie im Studio nun viel freier arbeiten.

