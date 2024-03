Nach Comeback: Kylie Minogue denkt nicht daran aufzuhören!

Sie ist nicht zu stoppen. Kylie Minogue (55) konnte im vergangenen Jahr mit "Padam Padam" einen Riesenhit landen. Auf Social Media ging der Song viral und machte die Sängerin bei einer komplett neuen Generation bekannt. Ihre loyalsten Fans hat Kylie in der queeren Community: Dank der Rückkehr zum Dance-Pop wird das neueste Album in den Klubs rauf und runter gespielt. Manche Stars würden sich auf dem Erfolg ausruhen, doch Kylie legt jetzt erst richtig los!

Gegenüber Billboard erklärt die "Can't Get You Out Of My Head"-Interpretin: "Ich bin momentan sehr inspiriert. Ich weiß, dass es nicht ewig so weitergehen kann, deshalb möchte ich diese unglaubliche Chance nutzen." Während der Pandemie habe sich Kylie selbst beigebracht, Musik zu produzieren, sodass sie nun im Studio mehr Verantwortung übernehmen kann. "Es ist so befreiend", schwärmt die Künstlerin. Genaue Infos zu neuer Musik verrät die Australierin aber nicht.

Eigentlich müsste die Popdiva der TikTok-Generation dankbar für ihren erneuten Erfolg sein. Laut OK! scheint sie jedoch keine allzu positive Meinung über die beliebtesten Stars der App zu haben. Bei den diesjährigen People's Choice Awards soll Kylie gemeinsam mit ihrer Kollegin Billie Eilish (22) über die Anwesenheit der TikToker gelästert haben.

Anzeige

Getty Images Kylie Minogue, 2024

Anzeige

Getty Images Kylie Minogue im Jahr 2021

Anzeige

Getty Images Kylie Minogue im Juli 2023 in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de