Insider verrät: Kendall Jenner und Bad Bunny wieder ein Paar

Kendall Jenner (28) und ihr Ex Bad Bunny (30) werden derzeit immer wieder miteinander gesichtet – wodurch die Keeping Up with the Kardashians-Bekanntheit und der Rapper die Gerüchteküche um ein mögliches Liebes-Comeback zum Brodeln bringen. Nun bestätigt ein Insider gegenüber People, dass sich das einstige Paar tatsächlich wieder zusammengerauft haben soll! "Es läuft gut und sie legen Wert darauf, Zeit miteinander zu verbringen", erklärt der Tippgeber und fügt hinzu: "Es gab nie ein Drama bei ihrer Trennung und sie haben sich gegenseitig vermisst."

Eine andere Quelle verrät gegenüber dem Newsportal, dass Kendall und Bad Bunny die Auszeit gebraucht haben, da sie "was das Leben angeht, nicht auf derselben Wellenlänge waren". "Es ist, als ob sie die Pause brauchten, um sich gegenseitig genug zu vermissen, um die Dinge zu klären", merkt der Insider an und versichert: "Sie hatten immer diese verrückte Anziehungskraft zueinander. Die Dinge sind wieder großartig."

Im vergangenen Sommer war publik geworden, dass das Model und der Musiker ein Paar sind. Mit ihrem Liebesleben hielten sich die beiden allerdings ziemlich bedeckt. Nach nur wenigen Monaten soll zwischen ihnen schon wieder alles aus und vorbei gewesen sein. Im Dezember wurde ihre Trennung von mehreren Medien bekannt gegeben. Geäußert haben sich Kendall und Bad Bunny allerdings nie dazu.

Backgrid / MEGA Bad Bunny und Kendall Jenner im Mai 2024

ActionPress Bad Bunny und Kendall Jenner

