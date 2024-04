Wegen Vorbereitung auf Masters: Kein Sex für Tiger Woods!

Tiger Woods (48) bereitet sich momentan auf das wichtige Golfturnier "The Masters Tournament" vor und schwört dabei wohl vor allem auf eins: Abstinenz! Das behauptet jetzt jedenfalls ein enger Freund des bekannten Golfspielers gegenüber The New York Post. Um sich voll und ganz auf die Vorbereitungen konzentrieren zu können, habe Tiger Geschlechtsverkehr aufgegeben. "Er trainiert wirklich hart im Fitnessstudio. Er ernährt sich richtig. Er verzichtet sogar auf Sex. Er macht das jetzt, wenn er sich vorbereitet. Kein Sex, bis das Turnier vorbei ist", heißt es laut dem Insider.

Lange darauf verzichten muss Tiger aber nicht mehr, denn das berühmte Turnier soll schon am 11. April beginnen. Innerhalb seiner Karriere gewann er das US-Masters insgesamt fünf Mal – zudem ist es eines der wenigen Sportevents, an dem der Golfstar seit seinem schweren Autounfall im Februar 2021 noch teilnimmt. Mit dem Abschluss des Tourniers endet für Tiger auch seine Abstinenz. Aber gibt es denn da überhaupt jemanden für Kuscheleinheiten und mehr? Seinem Freund zufolge gebe es niemanden. Der Golfprofi ist derzeit also Single.

Seit der unschönen Trennung von seiner langjährigen Flamme Erica Herman wurde Tiger aber auch mit niemandem mehr in der Öffentlichkeit gesehen. Die Beziehung der beiden ging Ende 2022 in die Brüche – Erica unterstellte ihrem Ex-Partner daraufhin unter anderem sexuelle Belästigung und ging gerichtlich gegen ihn vor. Außerdem reichte sie ebenfalls Klage gegen die Stiftung des Golfprofis ein und behauptete, zu Unrecht aus der Villa in Florida, in der sie zusammenlebten, geworfen worden zu sein. Sie verlangte ganze 30 Millionen Dollar von Tigers Treuhandgesellschaft – zog die Klage im Sommer vergangenen Jahres dann aber wieder zurück, wie TMZ berichtete.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tiger Woods, Golf-Star

Anzeige Anzeige

Getty Images Erica Herman und Tiger Woods, August 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Tigers Methode, auf Sex während der Vorbereitung auf das Golfturnier zu verzichten? Ich halte das für eine gute Idee. So bekommt man bestimmt gut den Kopf frei. Ob die Methode sinnvoll ist, weiß ich nicht so recht... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de