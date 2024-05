Was schenkt Prinz Harry seiner Meghan zum Hochzeitstag?

Gibt es für Herzogin Meghan (42) etwa ein ganz besonderes Hochzeitsgeschenk von ihrem Gatten Prinz Harry (39)? Diese Vermutung wirft zumindest Ingrid Seward, Chefredakteurin des Majesty Magazine, in den Raum. "Ich bin mir ziemlich sicher, dass er ihr ein kleines Schmuckstück schenken wird", vermutet sie im Gespräch mit Fabulous. Das Paar feiert bereits seinen sechsten Hochzeitstag – und damit die eiserne Ehe. Möglich sei also thematisch passender Schmuck, meint Ingrid. "Wahrscheinlich wird es am ehesten ein Ring. Sie [Meghan] liebt Ringe. Und wie er es bereits in den Jahren vorher gemacht hat, gibt es dazu vielleicht wunderschöne Blumen", führt sie aus.

Damit nicht genug: Ingrid plaudert auch darüber, wie die Eheleute ihr besonderes Jubiläum verbringen könnten. Sie vermutet, dass Harry und Meghan es sich in ihrem Zuhause in Montecito schön machen. "Vermutlich wird sie schon etwas Größeres planen, weil der Zustand ihrer Ehe so häufig im Mittelpunkt steht", schätzt die Royal-Expertin die Lage ein. "Ich denke nicht, dass sie etwas in der Öffentlichkeit teilen, aber im Privaten gibt es bestimmt romantische Gesten", meint die Kennerin. Harry würde seine Frau sehr lieben und wolle sie in jedem Falle glücklich machen, fügt Ingrid hinzu.

Harry und Meghan blicken bereits auf sechs aufregende Ehejahre zurück. Am 19. Mai gaben sich die beiden in einer großen royalen Zeremonie das Jawort. Schnell vergrößerte sich die kleine Familie mit der Geburt von Söhnchen Archie (5) im Jahr 2019 und der seiner Schwester Lilibet (2) im Jahr 2021. Eine große Welle der Empörung löste das royale Paar 2020 aus, mit seinem Rücktritt von den royalen Ämtern. Harry und Meghan wanderten anschließend in die USA aus – das Verhältnis zum britischen Königshaus ist bis heute angespannt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry zu Besuch in Nigeria im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry mit ihrem Sohn Archie im Mai 2019 in Windsor

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was würdet ihr von einem Ring als Hochzeitsgeschenk von Prinz Harry halten? Finde ich eine schöne Idee! Halte ich für etwas einfallslos... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de