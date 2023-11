Nach Tochter: Neymar Jr. und Bruna Biancardi sind getrennt

Diese beiden führen keine Beziehung mehr! Erst im Oktober dieses Jahres durften Neymar Jr. (31) und Bruna Biancardi eine gemeinsame Tochter auf der Welt begrüßen. Die Beziehung des Fußballspielers war allerdings immer wieder in den Schlagzeilen gewesen, da der Brasilianer mehrfach fremdgeflirtet haben soll. Jetzt macht Bruna aber ein für alle Mal klar: Mit Neymar ist nun Schluss und sie führen keine Beziehung mehr!

In ihrer Instagram-Story macht Bruna publik, dass sie und der Kicker getrennte Wege gehen. "Dies ist eine private Angelegenheit, aber da ich oft mit Nachrichten, Verdächtigungen und Witzen in Verbindung gebracht werde, möchte ich euch mitteilen, dass ich nicht in einer Beziehung bin", betont die Beauty und führt weiter aus: "Wir sind die Eltern von Mavie, und das ist der Grund für unsere Beziehung."

Während Neymar und Bruna ein Paar gewesen sind, hatten sie bestimmte Regeln festgelegt: Der 31-Jährige soll nämlich laut Medienberichten einen Vertrag mit seiner damaligen Freundin geschlossen haben, der das Fremdgehen betrifft: So durfte er etwas mit anderen Frauen haben, sie aber nicht küssen und stets verhüten. Die Gründe für das Liebes-Aus sind bislang allerdings noch nicht bekannt.

Instagram / neymarjr Neymar Jr. und Bruna Biancardi

Instagram / brunabiancardi Neymar Jr. und Bruna Biancardi

Instagram / neymarjr Neymar Jr. und Bruna Biancardi im April 2023

