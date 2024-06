Glastür eingeschlagen: NFL-Star Brandon Pettigrew verhaftet!

Der ehemalige NFL-Spieler Brandon Pettigrew wurde am Sonntagmorgen in einem Minimarkt in Dallas, Texas, festgenommen. Laut TMZ Sport ist der Tight End in eine Auseinandersetzung mit zwei Polizisten geraten – und hat daraufhin mit bloßer Faust eine Glastür zerschlagen! Das Video der Überwachungskameras zeigt, wie die Polizisten daraufhin ihre Taser zückten, jedoch setzten sie diese nicht ein. Wie das Magazin berichtet, wurde der Sportler daraufhin von Polizisten eingebuchtet und wegen kriminellen Unfugs angeklagt. Am nächsten Tag wurde er gegen 13 Uhr aus dem Gewahrsam entlassen.

Für Brandon ist dies nicht der erste Kontakt mit der Polizei. Schon vor sieben Jahren wurde er wegen einer Auseinandersetzung in einer Bar festgenommen. Ein Jahr später steckten ihn Polizisten erneut kurzzeitig hinter Gittern. Damals wurde er wegen "zweifacher schwerer Körperverletzung, Diebstahl von Dienstleistungen und Trunkenheit in der Öffentlichkeit" angeklagt. Der NFL-Sportler hatte sich geweigert, knapp 90 Euro für eine Limousine zu bezahlen, berichtet Bleacher Report. Als die Polizisten ihn daraufhin drängen wollten, die Rechnung zu begleichen, wurde er handgreiflich.

Brandon begann seine professionelle Football-Karriere bereits im College, wo er für die Oklahoma State Cowboys spielte. Im Jahr 2009 wurde er gleich in der ersten Runde für die NFL gewählt und spielte acht Jahre lang für die Detroit Lions. 2015 erlitt er einen Kreuzbandriss und wurde auf die Reservebank geschoben. 2016 verließ er das Team offiziell.

Getty Images Brandon Pettigrew, Sportler

Getty Images Brandon Pettigrew im November 2015

