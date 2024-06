So bescheiden feierte Angelina Jolie ihren 49. Geburtstag!

Für Angelina Jolie ist ein neues Lebensjahr angebrochen. Die Schauspielerin feierte am Dienstag ihren 49. Geburtstag. Doch wie verbrachte die "Maleficent"-Darstellerin ihren Ehrentag? Eine Quelle aus Angelinas Umfeld plaudert nun einige Details aus. "Angelina feierte ihren Geburtstag mit einem ruhigen Tag zu Hause. [Ihre Tochter] Zahara (19) ist vom College zurück und sie freute sich darauf, dass alle den Tag gemeinsam verbringen", verrät der Informant gegenüber People.

In einem Interview mit WSJ verriet Angelina bereits, wie nah sie ihren Kindern steht: "Sie sind die Menschen, die mir und meinem Leben am nächsten sind, und sie sind meine engen Freunde. Wir sind sieben sehr unterschiedliche Menschen, das ist unsere Stärke." Vor allem das gemeinsame Verarbeiten von Erlebnissen habe sie und ihre Sprösslinge enger zusammenrücken lassen. "Wir mussten heilen. Es gibt Dinge, von denen wir heilen mussten", erklärte sie damals.

Gemeinsam mit ihrem Ex Brad Pitt (60) hat Angelina sechs Kinder – Maddox (22), Pax (20), Zahara, Shiloh (18), Knox (15) und Vivienne (15). Seit ihrer Trennung im Jahr 2016 streitet sich das ehemalige Paar um die Sorgerechtsteilung für ihre noch minderjährigen Kinder. Eine Einigung scheint bisher noch in weiter Ferne zu sein. Wie ein Insider gegenüber OK! erklärte, soll Brad der Meinung sein, dass Angelina einen Keil zwischen ihm und seinen Kindern treibt, während diese solche Anschuldigungen von sich weisen möchte.

Getty Images Angelina Jolie mit ihren Kindern, 2021

Getty Images Angelina Jolie und Brad Pitt im Jahr 2015

