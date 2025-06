Hollywood-Ikone Angelina Jolie wird 50 Jahre alt

Angelina Jolie (50) feiert am 4. Juni ihren 50. Geburtstag. Die in Los Angeles geborene Schauspielerin wurde vor allem durch Filme wie "Girl, Interrupted" und "Lara Croft: Tomb Raider" bekannt, bevor sie sich auch als Regisseurin und engagierte Menschenrechtsaktivistin einen Namen machte. Angelina ist die Tochter der Hollywood-Ikone Jon Voight (86) und von Marcheline Bertrand (✝56). Nach der Trennung ihrer Eltern wuchs sie vor allem mit ihrer Mutter Marcheline und ihrem Bruder James Haven auf. Nach einer komplizierten Beziehung zu ihrem Vater fanden sie 2001 am Set von "Lara Croft: Tomb Raider" vorübergehend wieder zueinander. Doch auch danach blieb ihr Verhältnis laut Hello! wechselhaft, insbesondere aufgrund Jons konservativer Ansichten. Privat war Angelina dreimal verheiratet: mit Jonny Lee Miller (52), Billy Bob Thornton und Brad Pitt (61).

Ihre Beziehung mit Brad, die während der Dreharbeiten zu "Mr. & Mrs. Smith" begann, mündete in einer der bekanntesten Hollywood-Ehen, bevor die beiden sich 2016 trennten. Gemeinsam haben sie sechs Kinder, drei davon adoptiert. Jedes ihrer Kinder unterstützt Angelina auf seinem individuellen Weg. Ihre Ältesten, Maddox (23) und Pax (21), haben sich hinter der Kamera bewährt, während Zahara (20) sich zunehmend in wohltätige Projekte einbringt und derzeit am renommierten Spelman College studiert. Shiloh (19) ist bekannt für ihre Tanzleidenschaft und ihren Wunsch nach Privatsphäre. Die Zwillinge Knox (16) und Vivienne (16) haben unterschiedliche Interessen und Talente. Während Knox sich größtenteils aus der Öffentlichkeit heraushält, zeigte Vivienne jüngst eine Vorliebe für Theater und unterstützte ihre Mutter hinter den Kulissen eines Broadway-Projekts.

Heute ist Angelina auch für ihr Engagement als Menschenrechtsaktivistin bekannt. Sie trat seit 2001 als Sonderbotschafterin des UN-Flüchtlingshilfswerks auf, reiste in Krisengebiete und setzte sich für Frauenrechte ein. Wegen eines hohen Brustkrebsrisikos unterzog sich Angelina im Jahr 2013 einer präventiven doppelten Mastektomie und stärkte damit zudem das Bewusstsein für Frauen- und Gesundheitsvorsorge. Mit 50 Jahren bleibt Angelina ein Vorbild als Künstlerin, Mutter und Aktivistin.

Getty Images Brad Pitt und Angelina Jolie, Juni 2007

Getty Images Angelina Jolie mit ihren Kindern im Oktober 2021

