Angelina Jolie feierte 50. im kleinen Kreis mit ihren Kids

Angelina Jolie (50) erreichte am 4. Juni einen besonderen Meilenstein: Die Schauspielerin wurde 50 Jahre alt. Ihren Ehrentag verbrachte sie allerdings eher bescheiden – so gab es eine kleine Feier im engen Familienkreis zusammen mit ihren sechs Kindern Maddox (23), Pax (21), Zahara (20), Shiloh (19) sowie den Zwillingen Knox (16) und Vivienne (16). Eine Quelle verriet Hello! Magazine: "Sie hatte eine relativ bescheidene Feier nur mit ihnen als Familie geplant und stieß später auch mit einigen engen Freunden und ihrem Bruder James auf den Anlass an." Ihr Nachwuchs plante zudem kleine Überraschungen, um ihre Mama zu feiern.

Während viele Promis vor dem Älterwerden Angst haben, soll Angelina das Ganze eher entspannt sehen. "Sie sieht das Älterwerden wirklich als Privileg an und schätzt die Weisheit und die Perspektive, die damit einhergehen. Sie ist jetzt mehr sie selbst als je zuvor und befindet sich an einem sehr friedlichen Ort. Sie ist voll und ganz für ihre Kinder da und ist sehr stolz darauf, was aus ihnen geworden ist", erklärte der Insider dem Magazin weiter. Angelina fühle sich aktuell sehr dankbar und freue sich auf die kommende Zeit.

In den vergangenen Jahren schrieb Angelina vor allem durch ihre Scheidung von ihrem Ex-Mann Brad Pitt (61) Schlagzeilen. Ende 2024 wurde das Ganze dann nach Jahren des Streits finalisiert. Angelinas einstiger Gatte und Vater ihrer Kinder sprach vor wenigen Tagen erstmals über das Ehe-Aus. "Ich denke nicht, dass es so eine große Sache war. Es war nur etwas, das rechtlich zu einem Abschluss kam", erklärte der "F1"-Star im Interview mit GQ eher nüchtern.

Getty Images Angelina Jolie mit ihren Kindern im Oktober 2021

Getty Images Angelina Jolie und Brad Pitt

