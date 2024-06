So elegant ist "Modern Family"-Star Aubrey Anderson-Emmons!

Die meisten Leute kennen sie als kleine Lily Tucker-Pritchett von Modern Family. Doch Aubrey Anderson-Emmons (16) ist inzwischen ziemlich erwachsen. Die Schauspielerin ist schon in der Highschool und feiert nun ihren Abschlussball! Auf Instagram teilt die Seriendarstellerin ein Video ihres Outfits für die Feier. Darin sieht man, wie sie erst etwas unsicher in einer kurzen Jogginghose und einem T-Shirt vorm Spiegel steht. Im nächsten Clip verwandelt sich ihr Alltagslook in ein elegantes schwarzes Korsettkleid. Wie üblich bei amerikanischen Schulbällen ist ihr Handgelenk mit einer blumigen Corsage ausgestattet.

Aubreys Begleitung zu dem feierlichen Anlass ist der Musiker Phoenix Reed. Der 17-Jährige präsentiert sich in einem farblich abgestimmten, schwarzen Anzug und mit einer Blume an seiner Brust. Stolz legt er den Arm um seine top gestylte Begleitung, während beide für die Kamera posieren. Ihre Follower lieben das Outfit der 16-Jährigen. "Sie sieht so toll aus in Schwarz!", findet ein Fan. Für viele "Modern Family"-Zuschauer ist es allerdings schockierend zu sehen, wie erwachsen die Schauspielerin inzwischen ist. Ein User wundert sich: "Unser Baby geht schon zum Abschlussball?!"

Mit ihren Kollegen aus der Serie hat Aubrey noch viel Kontakt. Vor Kurzem schauten Jesse Tyler Ferguson (48) und Julie Bowen (54) dem TV-Star sogar bei einer Theateraufführung in seiner Schule zu. Möglicherweise sehen sich die "Modern Family"-Darsteller in Zukunft wieder häufiger. Immer wieder kursieren Gerüchte eines Spin-Offs der Serie. Vergangene Woche sorgte Jesse mit einer Story für neue Spekulationen im Netz. Darin postete er ein Foto des Sets und schrieb dazu: "Diesen Anblick habe ich schon lange nicht mehr gesehen."

Instagram / aubreyandersonemmons Aubrey Anderson-Emmons mit ihrem Freund Phoenix Reed

Instagram / aubreyandersonemmons Jesse Tyler Ferguson, Aubrey Anderson-Emmons und Julie Bowen

