Wann ist Aubrey Anderson-Emmons (15) so eine junge Erwachsene geworden? In der US-amerikanischen Mockumentary-Serie Modern Family spielte sie von 2011 bis zum Serien-Finale, im Jahr 2020 spielte sie die Rolle der Lily Tucker-Pritchett. Seit sie vier Jahre alt war, stellte sie in der Show die Adoptivtochter des schwulen Pärchens Mitch und Cam dar. Jetzt feierte die Schauspielerin schon ihren 15. Geburtstag – und Aubrey ist richtig erwachsen geworden.

Auf ihrem Instagram-Profil teilt der Teenager regelmäßig Fotos mit ihren Freunden und ihrem Freund. Auf den Bildern präsentiert sie sich bauchfrei und im Minirock, in lässigen Freizeit-Looks oder in Bikinis. Aubrey zeigt gerne, was für eine selbstbewusste und große junge Frau sie geworden ist. Passen dazu scherzte ein Fan der Serie unter einem ihrer Beiträge: "Ich sehe Lily mit einem Freund, und ich frage mich, was Cam und Mitch dazu sagen würden."

Außerdem nutzt Audrey ihre Instagram-Seite, um ihren "Modern Family"-Kollegen zu ihren Geburtstagen zu gratulieren. Keine große Überraschung also, dass ihr Serien-Vater der 15-Jährigen auch schon auf der Plattform gratulierte. Jesse Tyler Ferguson (46) teilte auf Instagram ein Foto mit der Schauspielerin, auf dem sie noch die kleine Lily war. Dazu schrieb Jesse: "Herzlichen Glückwunsch zum 15. Geburtstag an meine süße TV-Tochter. Du wirst in meinen Augen immer so klein sein." Seinen Post ergänzte er mit einem weinenden und einem zu Tränen gerührten Emoji.

Instagram / aubreyandersonemmons Aubrey Anderson-Emmons im Februar 2022

Instagram / aubreyandersonemmons Aubrey Anderson-Emmons im April 2022

Instagram / jessetyler Jesse Tyler Ferguson und Aubrey Anderson-Emmons

