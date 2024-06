Zu viel? Sarah Harrison wehrt sich gegen Schwanger-Hate

Sarah Harrison (32) erwartet momentan ihr drittes Kind mit Ehemann Dominic Harrison (32). Im Netz lässt die Influencerin ihre Follower gerne an dieser besonderen Zeit teilhaben und gewährt viele Einblicke in ihren Alltag als werdende Mama. Das scheint manchen Fans jedoch zu viel zu werden. Auf Instagram wehrt sich Sarah nun gegen fiese Nachrichten. "Meine Schwangerschaften sind für mich immer was Besonderes und ich poste auf meinem Profil immer das, was ich gerade einfach fühle. Aktuell bin ich schwanger und natürlich sieht man das auf allen Bildern und ich poste viel aus dieser aufregenden Zeit. Es wird also nicht weniger", schreibt sie zu einem Video, in dem sie sich über einige Kommentare lustig macht.

"Ich weiß, dass ich nicht die einzige Schwangere auf der Welt bin und trotzdem ist es für mich immer etwas ganz Besonderes schwanger zu sein", erklärt die 32-Jährige weiter in ihrer Story. Frauen, die noch nicht Mama geworden sind, könnten es vielleicht nicht nachvollziehen, dass Schwangere ständig ihren Bauch anfassen. "Das passiert eben automatisch", verteidigt sich Sarah. Außerdem sei es für die einstige Der Bachelor-Kandidatin vermutlich die letzte Schwangerschaft, weswegen sie diese in vollen Zügen genießen wolle.

Sarah und Dominic sind schon seit vielen Jahren ein absolutes Traumpaar. Die Liebe der Influencer wurde schließlich mit der Geburt ihrer Töchter Mia Rose (6) und Kyla (3) gekrönt. Bald schon wird ihr drittes Mädchen das Licht der Welt erblicken und damit die Familie der Auswanderer vergrößern. Die beiden Mädels freuen sich schon riesig auf das Ungeborene. "Sie haben sich unglaublich gefreut und das war ein so schönes Gefühl. Sie lieben ihr Geschwisterchen jetzt schon", schwärmte die Beauty im Promiflash-Interview.

Sarah Harrison, Influencerin

Sarah Harrison und ihre beiden Töchter Kyla und Mia Rose

