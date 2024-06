"Bin gottfroh": In diesen Teams kämpfen die "Reality Queens"

In der ersten Folge der neuen Show "Reality Queens" geht es zur Sache! Zwölf Promidamen ziehen in den südamerikanischen Dschungel und müssen dort schwierige Herausforderungen bestehen. Dies tun sie jedoch nicht alle zusammen, sondern in zwei verschiedenen Teams. Zu Beginn der Sendung macht der Moderator Filip Pavlovic (29) kurzen Prozess und teilt die Ladys in zwei Sechsergruppen ein. In den kommenden Wochen kämpfen Marlisa, Danni (46), Vanessa, Joelina (24), Jasmin (45) und Ricarda (31) als die Pink Piranhas gegen die Green Geckos bestehend aus Claudia, Sandra (32), Emmy (25), Theresia (32), Carina (27) und Patricia (53). Während sich die Allgemeinheit zufrieden zeigt, sieht man Emmy sichtlich die Enttäuschung an. "Ich verstehe mich halt mit Ricarda und Danni sehr gut", ärgert sich das Erotikmodel.

Doch wie kommt die Teamaufteilung bei den anderen Promidamen an? Im Interview mit Promiflash zeigt sich vor allem Ricarda erleichtert. "Gott sei Dank waren bestimmte Personen nicht bei mir im Team, deren wahre Gesichter wird man noch sehen", prophezeit die Ex-Freundin von Maurice Dziwak (25). Wen sie damit wohl meint? Patricia gesteht, dass sie anfangs an ihren Teamkolleginnen zweifelte. Dies habe sich jedoch schnell geändert: "Zuerst war ich nicht so begeistert, dann aber gottfroh!" Auch Joelina könnte offenbar nicht glücklicher über ihr Team sein. "Ich war happy mit der Aufteilung, weil ich erst befürchtet hatte, dass Mama und ich getrennt würden. Als wir dann doch in einem Team gelandet sind, war ich etwas erleichtert", berichtet die Tochter von Danni zufrieden.

In der aktuellen Folge müssen die Teams direkt ihr Können beweisen. In zwei Challenges spielen sie um Geld für den Jackpot – und um den Einzug ins Luxuscamp! Während Team Pink Piranhas das erste Spiel für sich entscheiden kann, sieht es so aus, als würden sich die Green Geckos einen Schlafplatz im Luxus erkämpfen. Doch dann kommt es zu einer Überraschung! Aufgrund von starkem Regen muss die Challenge abgebrochen werden. Deshalb entscheidet eine Münze: Team Piranhas darf ins komfortable Camp einziehen. Besonders für Emmy ist das ein harter Schlag. "Ich hab noch nie draußen geschlafen. [...] Es ist hier abartig", erklärt die 25-Jährige unter Tränen.

RTL / Benno Kraehahn Cast von "Reality Queens – Auf High Heels durch den Dschungel" 2024

RTL Vanessa Nwattu, Daniela Büchner, Marlisa Rudzio und Joelina Karabas bei "Reality Queens"

