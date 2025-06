Powerfrau: Ann-Kathrin Bendixen will beim Ironman mitmachen

Ann-Kathrin Bendixen, in den sozialen Medien besser bekannt als "Affe auf Bike", hat sich als wahre Kämpfernatur erwiesen. Die Social-Media-Bekanntheit, die kürzlich an der Extremradsport-Challenge "Race across America" teilgenommen hat, liegt derzeit aufgrund der Strapazen noch im Krankenbett. Doch das hält sie nicht davon ab, ihre Follower auf Instagram regelmäßig über zukünftige Pläne zu informieren. Nun verriet sie, welche Gedanken ihr aktuell so durch den Kopf gehen: "Ich möchte den Ironman vielleicht sogar nächstes Jahr schon machen", erklärte sie in einem ihrer Updates.

Parallel dazu hat Ann-Kathrin bereits weitere ambitionierte Vorhaben ins Auge gefasst. Neben dem Ironman plant sie, ein vierköpfiges Frauenteam für die nächste Ausgabe von "Race across America" aufzustellen. Ihren Plänen gegenüber bleibt die Abenteuerin jedoch realistisch. Mit einem Augenzwinkern räumte sie ein: "Ich setze immer so 50% von dem um, was ich mir in den Kopf setze." Ob sie den Ironman und ihr Team-Projekt tatsächlich in die Tat umsetzen kann, wird die Zukunft zeigen – fest steht jedoch, dass sie ihre Follower mit ihrer Entschlossenheit und Offenheit beeindruckt.

Ann-Kathrin hat sich durch ihre Abenteuerlust und ihre ehrliche Art eine treue Fangemeinde aufgebaut. Ob es das extreme Radrennen quer durch die USA ist oder die regelmäßigen Updates aus ihrem Alltag auf Reisen – ihre Community liebt die sportlichen Herausforderungen, die sie sich setzt, genauso wie die Authentizität, mit der sie ihr Leben teilt. Sie gibt offen zu, dass nicht alles immer wie geplant verläuft, und genau dieses ehrliche Chaos wird an ihr geschätzt. Mit ihren ehrgeizigen Projekten inspiriert sie ihre Fans, selbst nach großen Zielen zu streben – auch wenn der Weg dorthin manchmal holprig sein mag.

Anzeige Anzeige

Instagram / affe_auf_bike Ann-Kathrin Bendixen, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / affe_auf_bike Ann-Kathrin Bendixen, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / affe_auf_bike Ann-Kathrin Bendixen, Reisebloggerin