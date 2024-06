"Das größte Geschenk": Renata Lusin genießt ihr Mama-Leben

Renata Lusin (36) ist ganz vernarrt in ihre Tochter Stella! Vor wenigen Monaten erblickte das erste Kind der Let's Dance"-Profitänzerin und ihres Mannes Valentin (37) das Licht der Welt. Wie sehr sie ihre neue Rolle als Mutter liebt, zeigt die gebürtige Russin nun auf Instagram. "Deine Mama zu sein, ist das größte Geschenk in meinem Leben! Ich freue mich, diese Zeit so intensiv zu genießen und bin erstaunt, wie schnell die Tage verlaufen", schwärmt sie und teilt dazu ein paar Fotos, auf denen sie ihre Kleine in einer Trage vor dem Oberkörper trägt und liebevoll ihr Köpfchen streichelt. Ihr Glück kann sie wohl kaum fassen: "Verständlich, wenn ich manchmal einfach Stunden auf dich schaue und jede Pore inhaliere. Ich liebe dich, Stella."

Zwar musste die 36-Jährige wegen ihres Babys in diesem Jahr auf eine "Let's Dance"-Teilnahme verzichten – beim großen Finale war sie aber dabei, und zwar mit Stella. Während Renata das Geschehen im Publikum verfolgte, war ihre Tochter im Backstage-Bereich, so verriet sie Moderatorin Victoria Swarovski (30): "Sie ist hier, mit Oma und Opa in der zweiten Etage." Wie sie bereits vor der Live-Show gegenüber RTL erklärt hatte, müsse sie zwischendurch aber zum Stillen zu ihrem Kind: "Also, wenn ich mal länger nicht da bin, dann hat Stella ganz viel Hunger!"

Stella kam Ende März dieses Jahres zur Welt – und ihre Geburt hatte es ziemlich in sich. Wie die Neu-Mama im Bild-Interview gestand, sei die Entbindung sehr herausfordernd gewesen und habe rund zwei Tage gedauert: "Die Geburt war anstrengender als jede 'Let's Dance'-Staffel und jede Weltmeisterschaft! Die härtesten zwei Tage meines Lebens!" Ihr Ehemann sei ihr aber nicht von der Seite gewichen und habe sie sehr unterstützt. Das Paar hatte zuvor jahrelang vergeblich versucht, ein Kind zu bekommen und musste einige Fehlgeburten durchmachen.

Valentin und Renata Lusin, 2024

Renata und Valentin Lusin mit ihrem Kind

