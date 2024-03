"Über zwei Tage": So anstrengend war Renata Lusins Geburt!

Renata (36) und Valentin Lusin (37) könnten aktuell wohl nicht glücklicher sein: Seit wenigen Tagen sind die Let's Dance-Stars Eltern! Am 21. März erblickte ihre Tochter Stella das Licht der Welt – und zwar nach vielen harten Stunden. "Die Geburt war sehr anstrengend und hat über zwei Tage gedauert. Diese Geburt war anstrengender als jede 'Let's Dance'-Staffel und jede Weltmeisterschaft! Die härtesten zwei Tage meines Lebens!", verrät die frischgebackene Mama im Interview mit Bild. Ihr Mann wich ihr dabei aber nicht von der Seite und half ihr durch die Entbindung.

Valentin hätte am Freitag mit Ann-Kathrin Bendixen bei "Let's Dance" übers Parkett tanzen sollen, wurde aber wegen der Geburt der kleinen Stella von Mikael Tatarkin vertreten. Ihre Kollegen unterstützten der 37-Jährige und seine Frau aber trotzdem bei ihrer Show und führen so ihre Tochter direkt in die Tanzwelt ein: "Ich bin gerade der überglücklichste Tänzer der Welt! Es ist auf jeden Fall ein 'Let’s Dance'-Baby, denn heute Abend, an ihrem ersten Lebenstag, schauen wir natürlich zusammen von unserem Familienbett im Krankenhaus aus 'Let’s Dance' und feuern unsere Kollegen an."

Ob der Profitänzer kommende Woche wieder bei "Let's Dance" dabei sein wird, ist noch nicht bekannt. Die Chance hätte er jedoch, denn seine Tanzpartnerin Ann-Kathrin hat sich mit Mika einen Platz für die nächste Runde sichern können. Obwohl die Influencerin eigentlich dachte, dass es diese Woche nicht reicht und sie von der Jury auch nur elf Punkte bekam, wurde sie von den Zuschauern weiter gewählt. Lina Larissa Strahl (26) und Zsolt Sándor Cseke (36) mussten ihre Koffer in der vierten Folge packen.

