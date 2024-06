Joko und Klaas' Show "Das Duell um die Geld" kehrt zurück!

Sieben Jahre sehnen sich Fans schon danach, dass "Das Duell um die Geld" zurück auf die Bildschirme kehrt – nun hat das Warten endlich ein Ende, wie DWDL berichtet! "Mit neuen Folgen von 'Das Duell um die Geld' setzen wir erstmals eine ProSieben-Show mit Joko & Klaas als Joyn Original fort. Dieser Schritt spiegelt unsere Content-Strategie perfekt wider. Lokale Inhalte mit klarem Fokus auf unsere Streaming-Plattform und zugleich ein Zusammenspiel zwischen Joyn, unseren Sendern und bekannten und beliebten Formaten und Künstlern und Künstlerinnen", erklärt der CEO und Chief Content Officer der Seven.One Entertainment Group Henrik Pabst. Und Zuschauer müssen nicht mal lange warten: Die acht neuen Folgen kommen schon im Herbst!

Die gute Nachricht ist auf den jüngsten Erfolg des Moderatoren-Duos zurückzuführen: Sie gewannen in der Show "Joko & Klaas gegen ProSieben" und sicherten sich 24 Stunden Programmdirektion! "Joko & Klaas passen perfekt zu Joyn. Die Abrufe des ProSieben-Livestreams während ihres 24-stündigen Programmtags im April haben sich im Vergleich zu einem durchschnittlichen Sonntag mehr als verdreifacht", berichtet Joyn-Programmchef Thomas Münzner. Gleichzeitig haben sie auf den Wunsch der Fans reagiert, der intensiv und regelmäßig im Netz geäußert wurde. "Wir freuen uns auf spannende, neue Quiz-Poker-Duelle, bei denen alle mitraten können", führt er weiter aus.

Das Prinzip der Sendung ist eigentlich ganz einfach: "Das Duell um die Geld" ist ein Spiel wie Poker, bei dem Joko, Klaas sowie ihre Gäste Fragen richtig beantworten müssen und dafür auf die mutmaßlich korrekte Antwort setzen. Klingt nach purem Entertainment, oder? Das finden jedenfalls die Fans, bei denen die Freude riesig ist. "Ich träume gerade, oder? Beste Nachricht ever", schreibt beispielsweise ein begeisterter Nutzer auf X. Dem schließt sich ein weiterer an: "Ich kann so schnell gar keine passenden GIFs finden, die dieser Meldung Ehre erweisen! Die beste Nachricht überhaupt!"

Anzeige Anzeige

ProSieben / Jens Hartmann Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

Anzeige Anzeige

ProSieben / Jens Hartmann Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Freut ihr euch, dass "Das Duell um die Geld" zurückkehrt? Ja, ich habe lange darauf gewartet! Nein, die Sendung interessiert mich nicht besonders. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de