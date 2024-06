So schwierig war Esther Sedlaczeks Verhältnis zu ihrem Vater

Esther Sedlaczek (38) ist eine erfolgreiche Moderatorin, die eine steile Karriere hinter sich hat. Doch privat lief bei ihr nicht immer alles so rosig ab. Sie wurde von ihrer Mutter großgezogen und wuchs lange Zeit ohne Vater auf – diesen lernte sie erst mit 16 Jahren kennen: "Die [Vaterrolle] hat mein Opa, der leider schon gestorben ist, ein bisschen übernommen." In dem Sky-Interviewformat "Meine Geschichte" spricht Esther offen über das Verhältnis zu ihrem Vater Sven Martinek (60): "Er ist nie den Schritt auf mich zugegangen."

Die Berlinerin könne das Verhalten von Sven jedoch nachvollziehen: "Wenn du die ganze Zeit nicht anwesend bist im Leben deines Kindes, dann kannst du nicht einfach so den Anspruch auf Kontakt haben und dich melden." Der "Der Clown"-Darsteller habe es somit seiner Tochter überlassen, ob sie ihn kennenlernen wolle. Diese habe ihm Anfang der 2000er-Jahre einen Brief mit ihrer Telefonnummer geschickt – daraufhin habe er Esther angerufen. "Okay, krass, jetzt ist er am Telefon, das ist mein Papa. Das war ein total surrealer Moment", erzählt sie Riccardo Basile (32). Seitdem pflegen beide eine tolle Freundschaft zueinander, die Sportmoderatorin nenne Sven jedoch bis heute nur beim Vornamen.

Esther selbst ist inzwischen auch Mutter. Mit ihrem Ehemann – einem Münchner Geschäftsmann, den sie aus der Öffentlichkeit heraushält – hat sie zwei Kinder. Im Jahr 2019 brachte die 38-Jährige eine Tochter zur Welt. Zwei Jahre später gebar sie dann ihren Sohn. Damals postete die Schauspielerin einen Schnappschuss des Kleinen auf Instagram. "Meine Definition von Glück – und schlaflosen Nächten. Das Beste kommt ja bekanntlich zum Schluss", schrieb die Beauty zu dem Beitrag.

Anzeige Anzeige

Instagram / svenmartinek Sven Martinek und seine Tochter Esther Sedlaczek

Anzeige Anzeige

Instagram / esthersedlaczek Esther Sedlaczek mit ihrem Baby

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Eva so offen über die Vergangenheit mit ihrem Vater spricht? Ich finde es toll, dass sie so nahbar ist! Solche privaten Dinge gehören einfach nicht in die Öffentlichkeit. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de