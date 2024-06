"War ein Erfolg": Nina Dobrev Wochen nach Unfall operiert

Nina Dobrev (35) hat ihre Operation gut überstanden! Bei einem Unfall im vergangenen Mai hatte sich die Schauspielerin mehrere Verletzungen am Hals und an den Beinen zugezogen. In den Wochen danach erholte sie sich – am Mittwoch hatte sie schließlich eine Operation, in dem ihre Unfallverletzungen behandelt worden sind. Auf Instagram teilt Nina Bilder, die sie nach dem überstandenen Eingriff zeigen. "Operation war ein Erfolg", kommentiert sie ihre Fotos. Im Krankenhaushemd und passender Operationshaube macht die Vampire Diaries-Darstellerin ein Selfie. Dabei dankt sie auch jedem, der ihr Kraft geschickt hat: "Vielen Dank an alle, die freundliche Nachrichten, Gedanken, Gebete und gute Schwingungen geschickt haben. Ich habe die Unterstützung und die positive Energie gespürt. Es bedeutet mir mehr, als ihr es denkt."

Die 35-Jährige bekam reichlich Unterstützung in den Kommentaren auf der Plattform – darunter als allererstes von ihrem Freund Shaun White (37). "Wir alle lieben dich", schreibt er unter ihrem Schnappschuss nach ihrer Operation. Auch ihre Fans feiern Nina für ihre Offenheit: "Du siehst aus wie ein Supermodel", kommentiert ein Follower. Ein weiterer schickt ihr Genesungswünsche: "Hoffe, dir geht es bald besser. Auch wenn es jetzt nicht passt, aber du siehst wunderschön aus!"

In den vergangenen Tagen teilte Nina immer wieder Updates von ihrem Heilungsprozess. Auf Instagram teilte sie Bilder dazu und verriet: "Ich bin okay, aber es wird ein langer Weg der Genesung vor mir liegen." Die Schauspielerin ist bekannt für ihre Liebe zu verschiedenen Sportarten. Im vergangenen Monat hatte sie offenbar vor, ein wenig mit dem Motorrad herumzufahren. Doch das Ganze endete dann im Krankenhaus.

Anzeige Anzeige

Instagram / nina Nina Dobrev, Juni 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Shaun White und Nina Dobrev bei der "Top Gun: Maverick"-Premiere in London, Mai 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie steht ihr zu Ninas Selfie direkt nach der Operation? Das ist eine humorvolle Art, damit umzugehen! Ich finde das etwas zu privat... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de