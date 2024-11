Heißer Feger: Nina Dobrev flasht bei F1-Event in Las Vegas

Schauspielerin Nina Dobrev (35) weiß, wie man einen beeindruckenden Auftritt hinlegt! Bei ihrem Besuch in der Stadt der Sünde schaute sie am Freitag direkt beim weltbekannten Las Vegas Grand Prix vorbei. Vor Ort sorgte die Vampire Diaries-Darstellerin dafür, dass alle Augen auf sie anstatt auf die Rennwagen gerichtet waren. Am berühmt-berüchtigten Las Vegas Strip zeigte sie sich in einem thematisch passenden roten Minikleid. Den sexy Look perfektionierte Nina mit einem schwarzen Ledermantel, wodurch sie zum absoluten Hingucker des Abends wurde.

Ihr gewähltes Outfit für diesen sportlichen und zugleich luxuriösen Ausflug komplettierte die Berühmtheit mit einem verführerischen Schuhwerk. Nina schlüpfte nämlich in ein Paar schwarze, kniehohe Stiefel! Diese präsentierte sie voller Stolz im Laufe des Events, wie eine Aufnahme der 35-Jährigen direkt hautnah an der Rennstrecke beweist. Ihre Schmuckauswahl fiel dem Ambiente entsprechend eher dezent aus. Auch ihr langes Haar ließ sie lässig über ihre Schultern fallen, wodurch ihr Formel-1-Style insgesamt eine perfekte Mischung aus Eleganz und frechem Alltags-Look darstellte.

Im Leben von Nina könnte es allem Anschein nach aktuell gar nicht besser laufen. Neben den spannenden Events und aufregenden Jobs gab es zuletzt auch ein ganz privates Highlight für den Filmstar: Sie und ihr Partner Shaun White (38) haben sich vor wenigen Wochen verlobt! Danach sollen die Turteltauben total aus dem Häuschen gewesen sein. Ein Insider meinte diesbezüglich im Interview mit People: "Nach dem Heiratsantrag riefen sie ihre Freunde an und schrieben ihnen SMS, in denen sie sagten: 'Besser kann es gar nicht werden', und sie strahlten einfach."

Anzeige Anzeige

Getty Images Nina Dobrev in Las Vegas, November 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / nina Nina Dobrev und Shaun White im September 2024

Anzeige Anzeige