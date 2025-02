Nina Dobrev schneidet sich ihren Pony selbst

Nina Dobrev (36) hat jetzt eindrucksvoll bewiesen, dass sie nicht nur vor der Kamera ein Profi ist, sondern auch beim Thema Hairstyling. In einem Instagram-Clip zeigte die Schauspielerin, wie sie sich gekonnt ihre eigenen Stirnfransen schneidet. Mit einer Schere in der Hand und einem lilafarbenen Friseurumhang ausgestattet brachte sie ihre Mähne in Form, während im Hintergrund der 90er-Hit "This Is How We Do It" von Montell Jordan lief. Unterstützung bekam Nina von einer Freundin, die mit einem Kamm aushalf und die Seitenfransen perfekt positionierte, bevor die Schauspielerin für den letzten Schliff anlegte.

Dass Nina ein Faible für Ponyfrisuren hat, ist längst kein Geheimnis. Ihr markanter Look sorgt schon seit Jahren für Gesprächsstoff, und schon früher griff sie in besonderen Momenten selbst zur Schere. Ein solcher Anlass war im November 2024, als sie sich in Vorbereitung auf ein Dinner bei Vogue-Chefredakteurin Anna Wintour (75) spontan während des Stylings für einen neuen Pony entschied. Was sie nicht ahnte: Der Abend endete mit dem Verlobungsantrag ihres Partners Shaun White (38). Bereits in einem Interview mit People Magazine erklärte sie, dass das perfekte Aussehen ihres Ponys einiges an Pflege erfordert. Dabei schwört sie auf Tipps ihres Friseurs und spezielle Textur-Sprays.

Auch abseits ihrer DIY-Friseur-Skills zeigt Nina oft ihre kreative, bodenständige Seite. Seit ihrem Durchbruch mit der Serie Vampire Diaries ist sie für ihren natürlichen Charme und ihre Vielseitigkeit bekannt. Egal ob auf dem roten Teppich oder in spontanen Social-Media-Schnappschüssen – die Schauspielerin lässt ihre Fans gerne an ihrem Alltag teilhaben. Besonders für ihre Authentizität wird sie geschätzt: Ein TikTok-Video, das ihren Pony morgens nach dem Aufwachen in alle Richtungen abstehend zeigte, brachte Fans und Freunde gleichermaßen zum Schmunzeln.

Instagram / nina Nina Dobrev schneidet ihre Pony-Frisur

Instagram / nina Nina Dobrev und Shaun White im September 2024

