Nina Dobrev will Hochzeit mit Shaun ganz entspannt angehen

Nina Dobrev (36) und Shaun White (38) werden bald die Hochzeitsglocken läuten lassen – doch bis es so weit ist, muss ihr großer Tag erst noch von der Pike auf geplant werden. Wie die Schauspielerin gegenüber E! News erklärt, hätten sie dafür bisher gar keine Zeit gehabt. "Ich war in Australien, um einen Film zu drehen, und dann kamen Weihnachten und Neujahr", fasst Nina zusammen. Ein Problem stelle die bisher fehlende Planung aber für die zwei nicht dar.

Ganz im Gegenteil: Die Turteltauben scheinen großen Gefallen an der aktuellen Verlobungsphase gefunden zu haben. "Wir genießen es gerade einfach, verlobt zu sein und in dieser Phase unseres Lebens zu sein, denn viele Menschen haben die Hälfte ihres Lebens einen Freund und die andere Hälfte einen Ehemann, aber die Verlobungszeit ist sehr kurz", meint die Vampire Diaries-Berühmtheit und betont: "Ich möchte das wirklich genießen und diesen Prozess nicht überstürzen." Zudem schwärmt die gebürtige Bulgarin davon, wie sehr sie es liebe, Shaun ihren Verlobten zu nennen.

Seit einem halben Jahr gehen Nina und Shaun nun als Verlobte durchs Leben. Der Olympionike ging im Oktober vergangenen Jahres in einem Meer aus weißen Blumen und Kerzenschein vor seiner Liebsten auf die Knie, hielt um ihre Hand an und steckte ihr den fünfkarätigen Diamantklunker auf den Ringfinger. "Ich schwebe immer noch in dieser Nacht! Ich bin außer mir vor Freude, mit dieser wunderbaren Frau zusammen zu sein und zu ihrer wunderbaren Familie zu gehören", schwärmte der 38-Jährige wenig später auf Instagram.

Anzeige Anzeige

Instagram / nina Shaun White und Nina Dobrev, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Shaun White und Nina Dobrev im März 2025

Anzeige Anzeige