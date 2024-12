Nina Dobrev teilt emotionalen Meilenstein in ihrer Knie-Reha

In den vergangenen Monaten hielt Nina Dobrev ihre Fans mit regelmäßigen Updates über die Genesung ihrer Knieverletzung auf dem Laufenden. In ihrer Instagram-Story teilt die Schauspielerin nun ein Video, das sie während einer intensiven Trainingseinheit mit ihrem Physiotherapeuten zeigt. Nina wirkt darauf ausgelassen und gut gelaunt – und kann offensichtlich viele der Übungen schon wieder problemlos ausführen. "Es ist sieben Monate her, dass ich operiert wurde und ich habe in der Physiotherapie jetzt mit dem Joggen begonnen! Das Knie wird immer stärker und Meilensteine wie diese mögen für einen normalen (gesunden) Menschen unbedeutend erscheinen, aber ich fühle mich wie LeBron", schreibt der Vampire Diaries-Star euphorisch zu den Aufnahmen.

Hinter der 35-Jährigen liegen harte Monate – nun diesen Erfolg feiern zu können, lässt Nina emotional werden: "Es war ein langer Weg bis hierher und ich fühle mich sehr emotional, dankbar und bin stolz darauf, wo ich jetzt bin." Auch heute sei sie noch nicht wieder komplett fit. Sie sehe aber "ein Licht am Ende des Tunnels". "Es sind noch viereinhalb Monate, bis ich bei 100 Prozent bin, aber ich bin optimistisch", fügt die Beauty hinzu.

Im Mai dieses Jahres meldete sich Nina (35) mit der schrecklichen Nachricht aus dem Krankenhaus: Sie hatte einen Motorradunfall, bei dem sie sich mehrere Verletzungen am Hals und an den Beinen zuzog. Schon da war klar, dass ihr ein langer Genesungsweg bevorstehen würde. Bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt nach dem Vorfall erklärte sie einen Monat später bei "The Talk" die Details: "Ich hatte eine Knieoperation – ich habe eine riesige Schiene bekommen. Ich kann noch nicht wirklich alleine laufen... Ich hatte einen Kniebruch sowie eine ACL-Reparatur und einen Meniskusschaden."

Getty Images Nina Dobrev, 2024

Instagram / nina Nina Dobrev im Juni 2024

