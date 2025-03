Nina Dobrev spricht über schwierige Monate nach ihrem Unfall

Nina Dobrev (36) hat in einem Interview mit dem Magazin People über die Herausforderungen gesprochen, die sie seit ihrem schweren Dirtbike-Unfall im Mai 2024 bewältigen musste. Bei dem Unfall, der sie schwer verletzt ins Krankenhaus brachte, zog sich die Schauspielerin mehrere Verletzungen am Knie zu, darunter einen Riss des vorderen Kreuzbandes sowie Schäden am Meniskus und eine Fraktur des Schienbeinkopfes. Seitdem ist sie in der Genesungsphase, die nach eigenen Angaben etwa ein Jahr dauern wird. "Ich bin ungefähr zehn Monate in der Erholung", erklärt Nina. "Noch ein paar Monate bis zur vollständigen Freigabe, dann könnte ich endlich wieder snowboarden – genau rechtzeitig für den Sommer", scherzt sie weiter.

Trotz der Fortschritte hat Nina noch vor allem mit psychischen Hürden zu kämpfen. Nach eigenen Aussagen hat sie seit dem Unfall kein Dirtbike mehr benutzt und verspürt einen "mentalen Widerstand", sich erneut auf zwei Räder zu wagen. Die Reise zur völligen Genesung sei nicht nur physisch, sondern auch emotional herausfordernd. Auf ihrem Instagram-Kanal hatte Nina bereits kurz nach dem Unfall erste Einblicke gewährt. Bilder von ihr im Krankenhaus und mit einer sogenannten CPM-Maschine – einem Gerät zur Mobilisierung ihrer Gelenke – zeigten, wie intensiv sie sich ihrer Rehabilitation widmete. "Essen. Schlafen. CPM-Maschine. Physiotherapie. Wiederholen", schrieb sie damals über ihre täglichen Routinen zur Genesung.

Abseits der Genesung widmet sich die Schauspielerin weiterhin Projekten, die ihr am Herzen liegen. So engagiert sich Nina derzeit für die Kampagne "Join Zuzu", die das Bewusstsein für die Problematik von Plastikmüll und die Bedeutung von Recycling fördern soll. Bekannt für ihren aktiven und abenteuerlustigen Lebensstil hat Nina in der Vergangenheit mehrfach betont, wie sehr ihr die Natur und Nachhaltigkeit am Herzen liegen. Freunde und Familie beschreiben sie als Kämpfernatur, die sich von nichts so leicht unterkriegen lässt. Zweifelsohne wird Nina mit dieser Einstellung nicht nur ihre vollständige Genesung, sondern auch ihre Rückkehr zu sportlichen Aktivitäten meistern.

Instagram / nina Nina Dobrev im Juni 2024

Instagram / nina Nina Dobrev, Schauspielerin

