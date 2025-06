Shaun schwärmt von Hochzeitsvorbereitungen mit Nina Dobrev

Shaun White (38) und Nina Dobrev (36) stecken mitten in den Hochzeitsvorbereitungen – und der ehemalige Snowboard-Profi genießt jeden Moment davon. Im Oktober des vergangenen Jahres hatte Shaun der Schauspielerin in New York City den Antrag gemacht. Seitdem planen die beiden den großen Tag. Laut Shaun haben sie sich zwar noch nicht auf die Details geeinigt, aber er verriet gegenüber People: "Es ist, als hätte man den nächsten Schritt gemacht, und ja, es ist einfach eine lustige Planungsphase im Leben. So wie: 'Was sind die nächsten Schritte, das nächste Kapitel und wo wollen wir hin?' Es macht Spaß. Es macht Spaß, jemanden zu haben, mit dem man all das planen kann."

Noch suchen die beiden nach einem passenden Hochzeitsplaner, da sie die Organisation einem Profi anvertrauen wollen. Doch Shauns kreative Seite kommt dabei nicht zu kurz: "Visuell bringe ich meine Vorstellungen schon ein, aber für die Umsetzung benötigen wir noch Unterstützung", erklärte er. "Wir haben viele Tipps von Menschen erhalten, die ihre eigenen Hochzeiten geplant haben", so Shaun weiter. Die Verlobung wurde von Familie und Freunden freudig aufgenommen, was dem Paar zusätzlichen Rückenwind gibt. Besonders berührend sei für Shaun das Gespräch mit den Eltern von Nina gewesen, erzählt er. Ihren Vater, der in Bulgarien lebt, habe er sogar mitten in der Nacht geweckt, um ihm die frohe Botschaft zu überbringen.

Die beiden zeigen sich grundsätzlich entspannt, wenn es um die Planung ihres großen Moments geht. Nina sprach zuvor davon, wie sie durch Dreharbeiten und Feiertage kaum Zeit für Organisation hatten. Seit 2020 sind die Schauspielerin und der Sportler ein Paar und teilen nicht nur ihre Liebe füreinander, sondern auch ihre Leidenschaft für Reisen und Abenteuer. Nina, bekannt aus "The Vampire Diaries", wirkte immer wieder begeistert davon, wie positiv sich ihre Beziehung auf ihr Leben auswirkt.

Getty Images Shaun White und Nina Dobrev im März 2025

Instagram / nina Shaun White und Nina Dobrev, Januar 2025

