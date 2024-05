Lange Genesungszeit: Nina Dobrev hatte einen Motorradunfall

Nina Dobrev (35) meldet sich aus der Klinik! Die Schauspielerin ist bekannt für ihre waghalsigen Outdoor-Aktivitäten. Am Wochenende hatte sie offenbar vor, ein wenig mit dem Motorrad herumzufahren. Doch das Ganze endete im Krankenhaus. Die Vampire Diaries-Darstellerin hat sich bei einem Unfall offenbar mehrere Verletzungen am Hals und an den Beinen zugezogen. Auf Instagram teilte sie Bilder dazu und verriet: "Ich bin okay, aber es wird ein langer Weg der Genesung vor mir liegen." Wie es zu dem Unglück gekommen ist, gab sie nicht preis.

Auch wenn es der 35-Jährigen den Umständen entsprechend offenbar gut geht, machen sich ihre Fans große Sorgen. "Wie ist das passiert, Nina? Kannst du das bitte erklären?", fragt eine Followerin. Andere machen sich in Anlehnung an ihre Serienrolle aber auch ein wenig lustig darüber. "Nina, du bist kein Vampir, du bist ein Mensch" oder "Mädel, denk daran, dass Vampirblut keine Wirkung mehr bei dir hat", heißt es nur in zwei der vielen Kommentare.

Gemeinsam mit ihrem Freund Shaun White (37) zeigt sich Nina immer wieder bei den verschiedensten Sportarten. Ab und zu teilen sie diese Erlebnisse auch mit anderen Promis. Ende des vergangenen Jahres waren sie zum Beispiel Skifahren mit Justin Bieber (30) und Kendall Jenner (28). Der Sänger postete auf Instagram eine Reihe von Bildern, auf dem die Truppe mächtig Spaß zu haben schien.

Instagram / nina Nina Dobrev, Schauspielerin

Instagram / nina Nina Dobrev im Mai 2024

