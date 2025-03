Nina Dobrev genießt luxuriösen Strandurlaub in Australien

Nina Dobrev (36) gönnt sich derzeit eine luxuriöse Pause am Strand in Australien, während sie an der Seite von Russell Crowe (60) das Drama "Bear Country" dreht. Am Sonntag wurde die Schauspielerin, vor allem bekannt aus der Serie "The Vampire Diaries", in einem schwarzen Bikini gesichtet, als sie sich nach einem Bad im Meer unter einem Sonnenschirm entspannte. Mit dabei: eine Flasche Champagner, die sie zusammen mit einer Freundin genoss. Auf Bildern, die DailyMail vorliegen, zeigte sie stolz ihren funkelnden Verlobungsring und das atemberaubende Panorama des nahen Whitsunday Barrier Reefs. In ihrer Instagram-Story schrieb die Schauspielerin dazu: "Diese Aussicht wird nie langweilig – und dieser Ring auch nicht."

Neben einem Helikopter-Ausflug genoss Nina in ihrer Freizeit auch kulinarische Höhepunkte in Bondi Beach. Auf Instagram teilte die Schauspielerin Bilder, die sie beim Probieren verschiedenster Köstlichkeiten zeigen – von frischer Guacamole über Gourmet-Burger bis hin zu einem ausgiebigen Frühstück mit atemberaubendem Meerblick. "Essen wir uns durch Bondi", scherzte sie in der Bildunterschrift und gab ihren Fans so einen Einblick in ihre genussvolle Auszeit. Ein weiterer Höhepunkt ihres Aufenthalts war ein Besuch im exklusiven Restaurant "Icebergs", wo sie nicht nur die exquisite Küche, sondern auch den spektakulären Blick von der Terrasse aus genoss.

Nina nutzt ihren Aufenthalt in Australien nicht nur für Entspannung, sondern auch für die Dreharbeiten zum Crime-Drama "Bear Country", das trotz seines amerikanischen Settings größtenteils in Queensland produziert wird. An ihrer Seite stehen Teresa Palmer (39) und Luke Evans (45) sowie Hauptdarsteller Russell Crowe. Nina, die im vergangenen Jahr ihre Verlobung mit dem Snowboard-Olympiasieger Shaun White (38) bekannt gab, begeistert ihre Fans regelmäßig mit Einblicken in ihr Leben – sowohl beruflich als auch privat.

Getty Images Nina Dobrev, November 2024

Instagram / nina Schauspielerin Nina Dobrev und Sportler Shaun White

