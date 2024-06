Wie geht es Nina Dobrev mittlerweile nach ihrem Unfall?

Nina Dobrev (35) meldet sich bei ihren Fans mit einem Gesundheitsupdate. Nach einem Motorradunfall befindet sich die Schauspielerin derzeit auf ihrem Genesungsweg. An diesem lässt sie ihre Fans auf Instagram teilhaben. "Das Leben sieht zurzeit ein wenig anders aus. Habe das 'Selfie' gegen das 'Leggie' ersetzt. Macht euch bereit für viele Beiträge zu meinem Bein, denn das ist alles, was mein Kameraverlauf gerade zu bieten hat", schreibt sie auf Social Media. Anbei gibt es einige Bilder, die den Vampire Diaries-Star mit einer dicken Schiene zeigen. Ihre Zeit verbringt sie laut den Schnappschüssen meist liegend.

Immerhin ist sie dabei nicht alleine. Die Serienbekanntheit hat ihren Freund Shaun White (37) an ihrer Seite. Als aufheiterndes i-Tüpfelchen teilt Nina einen kurzen Clip von ihrem Partner. Der bespaßt seine Freundin mit einem Tanz. Dabei trägt er einen Elena-Gilbert-Pulli – die Rolle, die die Schauspielerin jahrelang in "Vampire Diaries" verkörperte. Neben all den Genesungswünschen in den Kommentaren, entpuppt sich vor allem das Kleidungsstück als Highlight. "Ich liebe den Elena-Gilbert-Sweater", hält ein Fan fest. "Ohne Witz, ich möchte dieses Elena-Gilbert-Sweatshirt haben", schließt sich ein weiterer begeistert an.

Nina feierte mit ihrem Debüt als "Vampire Diaries"-Elena im Jahr 2009 ihren großen Durchbruch auf der Leinwand. Sie spielte die Rolle sechs Staffeln lang bis zum Jahr 2015 – für einen Gastauftritt kehrte sie 2017 zurück. Privat datete die Schauspielerin von 2010 bis 2013 ihren Co-Star Ian Somerhalder (45). Vor rund vier Jahren machte sie schließlich ihr Liebesglück mit dem Sportler Shaun öffentlich. Mit ihm ist sie bis heute glücklich, erst in diesem Jahr gab es für Nina eine süße Überraschung von ihrem Liebsten zum Geburtstag. Für das Paar ging es gemeinsam mit Freunden ins Disneyland. "Die glücklichste Überraschung am glücklichsten Tag, am glücklichsten Ort der Welt", hielt der TV-Star dazu im Januar auf Instagram fest.

Instagram / nina Nina Dobrev, Juni 2024

ActionPress Shaun White und Nina Dobrev

