Dieser Star ist in Ariana Grandes neuem Musikvideo dabei!

Einmal mit dem Promi-Idol zusammenarbeiten – das ist der Wunsch vieler. Für Ariana Grande (30) ist das jetzt zur Realität geworden! In Jimmy Fallons (49) "The Tonight Show" spricht die Sängerin über ihr neues Musikvideo für die dritte Single ihrer aktuellen Platte "Eternal Sunshine". Wie der Host anteasert, spielt ein ganz besonderer Star in dem Video zu "The Boy Is Mine" mit. "Ja, das stimmt. Penn Badgley (37) spielt die Hauptrolle. Ich bin schon mein Leben lang ein riesengroßer Fan von ihm, also war es wirklich unglaublich, mit ihm zusammenzuarbeiten. Ich bin ein großer Fan! Wir hatten viel Spaß", erzählt Ariana in der Show.

Penn, bekannt unter anderem aus Gossip Girl und "You", ist tatsächlich nicht der erste Hollywoodstar, der für eines von Arianas Videos herangezogen wurde. Auch für die zweite Single des Albums "We Can't Be Friends (Wait For Your Love)" rekrutierte die Sängerin schon einen bekannten Schauspieler: Evan Peters (37) spielte in dem traurigen Video ihren verflossenen Liebhaber. Außerdem arbeitete "Mai Dezember"-Darsteller Charles Melton (33) schon mit der "Thank U, Next"-Sängerin zusammen. Sie standen gemeinsam für ihren Hit "break up with your girlfriend, i'm bored" im Jahr 2019 vor der Kamera.

Ariana könnte auch selbst bald zu den Hollywood-Legenden gehören. Der Popstar spielt nämlich in der sehnlichst erwarteten Filmadaption des Musicals "Wicked" eine der beiden Hauptrollen! Als Glinda wird sie an der Seite von Bridgerton-Star Jonathan Bailey (36) und Ikone Michelle Yeoh (61) auf der großen Leinwand zu sehen sein. Für Ariana ist es ihr erstes Filmprojekt seit der schrägen Comedyserie "Scream Queens", die 2016 endete.

Anzeige Anzeige

Getty Images Penn Badgley bei der Premiere von "You"

Anzeige Anzeige

Instagram / jeffgoldblum Jeff Goldblum, Ariana Grande, Ethan Slater, Jonathan Bailey, Cynthia Erivo und Michelle Yeoh

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr davon, dass Penn in Arianas Video mitspielt? Hätte jemand anderes erwartet... Finde ich super! Penn ist echt talentiert. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de