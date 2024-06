Nach Ehe-Aus: Christine Quinn sucht einen neuen Partner!

Ist Christine Quinn (35) bereit für eine neue Beziehung? Das deutete die Selling Sunset-Bekanntheit zumindest auf Instagram an. Christine teilte auf ihrem Account ein Video, in dem sie lächelnd in einem Auto posiert. Darunter schrieb der Reality-TV-Star: "Nehme jetzt Baby-Daddy-Bewerbungen entgegen." Mittlerweile ist der Kommentar jedoch wieder verschwunden – ob Christine es sich etwa wieder anders überlegt hat?

Allzu lange ist das Liebes-Aus zwischen Christine und ihrem Ehemann Christian Richard schließlich noch nicht her. Nachdem der Unternehmer wegen häuslicher Gewalt gegenüber seiner Partnerin festgenommen worden war und sie eine einstweilige Verfügung gegen ihn erwirkt hatte, reichte Christian im April die Scheidung ein. Seitdem liefern sich die beiden einen Rosenkrieg. Unter anderem streitet das Ex-Paar um das Sorgerecht für ihren gemeinsamen Sohn Christian George. Dabei erhebt die 35-Jährige schwere Vorwürfe gegen ihren Ex. Wie aus Gerichtsunterlagen, die The Standard vorlagen, hervorging, glaubt Christine, dass ihr Noch-Ehemann sie ausspionieren lässt. "Sie beobachtete einen unbekannten Mann live von ihrem Telefon, der in ihrer Garage und vor ihrem Pool herumschnüffelte. Er befand sich in einem Bereich des Grundstücks, der für die Öffentlichkeit nicht zugänglich war", hieß es in den Dokumenten.

Die Liebe zwischen Christine und Christian hatte eigentlich ganz romantisch angefangen. Die beiden hatten sich über gemeinsame Freunde kennengelernt. Kurz darauf waren die zwei ein Paar geworden. Am Valentinstag im Jahr 2019 hatten sich der Tech-Mogul und die TV-Bekanntheit miteinander verlobt. Im Dezember desselben Jahres war die Hochzeit gefolgt. Im Mai 2021 krönte die Geburt von Söhnchen Christian George das Liebes-Glück des Paares.

Getty Images Christian Richard und Christine Quinn

Instagram / thechristinequinn Christine Quinn und ihr Sohn

