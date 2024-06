So wollte Prinzessin Kate ihr erstes Kind eigentlich nennen!

Das erste Kind von Prinzessin Kate (42) und Prinz William (41) kam am 22. Juli 2013 auf die Welt. Der kleine Prinz wurde von seinen Eltern auf George Alexander Louis von Cambridge (10) getauft und damit nach König George VI., dem Urgroßvater des Sprösslings, benannt. Wie die Adelsexpertin Katie Nicholl gegenüber The Mirror verriet, sei es ursprünglich aber ein anderer Name gewesen, der es der Prinzessin angetan hatte: Sie wollte ihren Erstgeborenen eigentlich Alexander nennen. Dieser wurde letzten Endes aber doch nur der Zweitname des Thronfolgers.

Angeblich habe sich die damals 31-Jährige bereits auf Alexander festgelegt, noch bevor sie überhaupt wusste, welches Geschlecht ihr erstes Baby haben wird. Laut der Royal-Autorin habe das Ehepaar nämlich geplant, sich überraschen zu lassen, ob sie einen Jungen oder ein Mädchen bekommen – wobei sich Kate schon ziemlich sicher gewesen sei, einen kleinen Prinzen im Bauch zu haben. Wie kam es dann aber zu dem Sinneswandel bei der Namenswahl? Niedlicherweise soll Lupo, der Familienhund des jungen Ehepaares, bei der Entscheidung eine wichtige Rolle gespielt haben. Wie The Times berichtet, habe das Paar die möglichen Baby-Namen auf verschiedene Zettel geschrieben und auf dem Boden verteilt. Unter den Papieren soll sich der Cocker Spaniel dann das Blatt, mit dem Namen George ausgesucht haben.

Die Liebe zu Tieren scheint fest in den Genen der britischen Königsfamilie verankert zu sein – schon Williams Großmutter Queen Elizabeth II. (✝96) hatte seit ihrer Krönung insgesamt mehr als 30 Corgis besessen. Da wird es wahrscheinlich niemanden wundern, dass auch William und seine Familie nach dem Tod ihres ersten gemeinsamen Hundes nicht lange ohne Haustier bleiben konnten. Inzwischen wachsen ihre Kinder George, Charlotte (9) und Louis (6) nicht nur mit einem Hund namens Orla auf – auch ein Meerschweinchen ist mittlerweile im königlichen Zuhause eingezogen.

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William in Clitheroe 2022

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William mit ihren Kindern, September 2022

