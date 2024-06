"Law & Order"-Star Tony Lo Bianco mit 87 Jahren gestorben

Tony Lo Bianco war ein sehr erfolgreicher Schauspieler in Hollywood. Wie nun mehrere Medien, darunter The Mirror, berichten, ist der Leinwanddarsteller im Alter von 87 Jahren gestorben. Bisher ist nicht bekannt, was zu seinem Tod geführt hat. Seine Familie und Angehörigen haben sich auch noch nicht zu dem tragischen Verlust geäußert. Der Serienstar hinterlässt seine aktuelle Frau Alyse Best Muldoon, die er im Juni 2015 geheiratet hat.

Tony wurde als Sohn italienisch-amerikanischer Eltern in New York City geboren und begann seine Karriere am Theater, wo er in den Swinging Sixties auf mehreren Broadway-Bühnen zu sehen war. Sein Debüt auf der Leinwand gab er 1965 mit "The Sex Perils of Paulette". Später schlüpfte er in die Rolle eines Mörders in "The Honeymoon Killers" und schaffte seinen Durchbruch als Salvatore Boca in dem gefeierten Actionfilm "The French Connection".

Neben seinen zahlreichen Rollen, darunter auch seine verschiedenen Charaktere in Law & Order zählten, hatte der Schauspieler auch ein aufregendes Privatleben. Von 1964 bis 1984 war Tony (✝87) mit Dora Landey verheiratet, mit der er drei Töchter hat. Später war er von 2002 bis 2008 mit Elizabeth Fitzpatrick verheiratet. Im Juni 2015 tauschte er das Eheversprechen mit seiner aktuellen Frau Alyse Best Muldoon.

Getty Images Tony Lo Bianco in New York, Juni 2022

Getty Images Tony und Alyse Lo Bianco 2016

