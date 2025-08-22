Scheidung vom Tisch: Ryan Garcia und Andrea halten Händchen

Ryan Garcia (27) und Andrea Celina demonstrierten am Mittwochabend in Los Angeles, dass ihre Beziehungsprobleme endgültig der Vergangenheit angehören. Der Boxer und die Influencerin wurden bei einem romantischen Date im angesagten Restaurant Giorgio Baldi in Santa Monica gesichtet. Auf den Fotos, die TMZ vorliegen, trägt der Sportler eine graue Jeans und ein offenes, weißes Hemd, während seine Begleitung einen weißen Rock und ein passendes Top zum Besten gibt. Auf dem Weg zu ihrem Auto hielten Ryan und Andrea Händchen und lächelten zufrieden.

Das Paar hatte sich im Januar 2021 das Jawort gegeben. Doch die Ehe wurde auf eine harte Probe gestellt, als Ryan Ende 2023 offiziell die Trennung an Weihnachten ankündigte. Die Scheidung wurde schließlich Anfang 2024 eingereicht, mit "unüberbrückbaren Differenzen" als Begründung. 2024 folgten mehrere unbeständige Phasen. Doch bevor die Scheidung endgültig vollzogen wurde, zog der Boxer seinen Antrag am 31. Juli 2025 zurück. Seitdem scheint sich das Paar, das zwei gemeinsame Kinder hat, wieder zusammengerauft zu haben.

Auch beruflich verlief bei Ryan in letzter Zeit nicht alles nach Plan. Im April des vergangenen Jahres wurde der Profiboxer positiv auf das Dopingmittel Ostarin getestet und daraufhin für ein Jahr gesperrt. Im Juli 2024 geriet der US-Amerikaner erneut in Negativschlagzeilen. Das Leichtgewicht äußerte sich in einem Livestream auf Social Media rassistisch und islamophob. Die Sportwelt reagierte entsetzt auf diese Äußerungen, und der 27-Jährige wurde vom World Boxing Council ausgeschlossen.

Instagram / kingryan Ryan Garcia und Andrea Celina, Mai 2021

Instagram / kingryan Boxer Ryan Garcia mit seinen Kindern

Getty Images Ryan Garcia, Profiboxer

