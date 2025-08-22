Nach Album: Justin und Hailey Bieber haben Krisen überwunden

Justin Bieber (31) und Hailey Bieber (28) haben nun bewegte Monate hinter sich, in denen ihre Ehe auf eine harte Probe gestellt wurde. Der Grund? Die Arbeit an Justins siebtem Studioalbum "Swag". Laut einem Insider sei der Druck, neue Musik zu schaffen, enorm gewesen und habe den Sänger so stark vereinnahmt, dass er nahezu alles andere ausblendete – auch seine Ehe. Mit der Veröffentlichung des Albums, das vergangenen Monat mit positiven Kritiken überraschte, trat jedoch spürbare Entlastung ein. "Er stand lange unter großem Druck, aber seit den letzten Wochen ist er mental in einer besseren Verfassung", sagte die Quelle dem Magazin Us Weekly.

Während Justin mit sich und seiner Musik rang, zeigte Hailey Geduld. "Sie nimmt jeden Tag, wie er kommt", berichtete der Insider. Seit der Albumveröffentlichung sei Justin deutlich entspannter, was sich positiv auf die Beziehung auswirke. Um wieder näher zusammenzufinden, verbringen die beiden laut Page Six derzeit gemeinsam mit ihrem Sohn Jack Blues Zeit an ihrem Lieblingsort in Idaho. Dort konnten sie sich endlich aufeinander und ihre kleine Familie konzentrieren. Justin verarbeitete die Höhen und Tiefen ihrer Beziehung sogar in seinen neuen Songs "Daisies" und "Walking Away", die persönliche Einblicke in die schwierigen Monate geben.

Seit ihrer Hochzeit im Jahr 2018 sah sich das Paar immer wieder mit Trennungsgerüchten konfrontiert. In einem Interview mit der Vogue im Mai stellte Hailey jedoch klar, dass sie diesen Spekulationen keine Beachtung schenke. "Man würde denken, dass die Leute nach der Geburt eines Kindes etwas runterfahren und entspannter werden, aber nein", scherzte sie. Das Paar, das sich 2016 kennenlernte und zwei Jahre später heiratete, hatte zuletzt sein Ehegelübde erneuert und dabei Haileys Schwangerschaft bekannt gegeben. Trotz aller Herausforderungen scheint es dem Musiker und dem Model nun besser denn je zu gehen.

Instagram / lilbieber Justin und Hailey Bieber, August 2025

Instagram / lilbieber Justin Bieber und Hailey Bieber in der Schweiz

Instagram / lilbieber Hailey und Justin Bieber, August 2025