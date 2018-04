YouTube-Star Unge will auswandern! Seine Reisepläne sind längst kein Geheimnis mehr, aber wo es hingehen soll, wusste der Rotschopf bisher noch nicht. In seinem neuesten Clip spricht er allerdings über einen Trip nach Indonesien: "Wir fliegen jetzt einmal mit dahin und schauen uns das Ganze an, ob das eventuell der Ort sein wird, in dem wir ein neues Leben starten, in Indonesien, auf der Insel Lombok", sagt Unge auf YouTube. Die Kamera nimmt er natürlich mit und hält seine Zuschauer so auf dem Laufenden.



