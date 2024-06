Nach Scheidungsgerüchten: Nicki Minaj teilt Familienvideo!

Nicki Minaj (41) räumt mit den Scheidungsgerüchten auf! Auf Instagram postet die Rapperin ein Video, in dem man sie mit ihrem kleinen Sohn und ihrem Ehemann Kenneth Petty (46) gemeinsam mit einem Privatjet sieht. Die drei sind gerade dabei, an Bord zu gehen – ihr kleiner Sohnemann ist voller Tatendrang und macht sich als Erstes auf den Weg, die Stufen nach oben zu erklimmen. Die beiden Eltern sind im Hintergrund am Kichern, die Harmonie zwischen der Familie scheint wohl gut zu sein – Nicki geht gegen die Trennungsgerüchte an.

In den vergangenen Tagen entfachte die "Super Bass"-Sängerin eine Menge an Spekulationen, nachdem sie auf X einen kryptischen Post hinterlassen hatte. "Ja Single...", teilte Nicki ohne weitere Erklärung. Ihre Fans drehten im Netz durch – sie vermuteten in den Kommentaren die Trennung von ihrem Mann Kenneth, eine neue Single oder einfach nur einen PR-Gag. Unter ihrem neuesten Video im Netz freuen sich ihre Follower, dass ihre Vermutung wohl nicht richtig war. Einer von ihnen schreibt: "Oh, sie hat diese Vorwürfe gestoppt und das schnell!" Ein weiterer Nutzer kommentiert spaßig: "Okay Madame, wo ist dann also die neue Single?"

Nicki kennt ihren Ehemann Kenneth bereits seit ihrer Schulzeit und ist seit 2019 mit ihm verheiratet. Gemeinsam haben sie im September 2020 ihren kleinen Sohn auf der Welt begrüßt, dessen Namen sie in der Öffentlichkeit nicht erwähnen. Liebevoll bekommt er von seinen Eltern den Spitznamen Papa-Bär.

Getty Images Nicki Minaj, Rapperin

Instagram / nickiminaj Nicki Minaj und ihr Ehemann Kenneth Petty mit ihrem Sohn, März 2022

