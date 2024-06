Emotionaler EM-Auftakt: Franz Beckenbauers Witwe hält Pokal

Heute startet die lang ersehnte Fußball-EM im eigenen Land. Beim Auftaktspiel Deutschland gegen Schottland in München kommt es direkt zu einem emotionalen Auftakt. Nach der fulminanten Eröffnungsshow wird der EM-Pokal ins Stadion getragen – und das von keiner Geringeren als Franz Beckenbauers (✝78) Witwe Heidi! Begleitet wurde die große Liebe des Kaisers dabei von Bernard Dietz und Jürgen Klinsmann (59). Als Tribut an ihren verstorbenen Mann schickt Heidi einen Kuss in den Himmel.

Dass Heidi diese besondere Ehre zuteilwird, wurde schon im Vorfeld spekuliert. Wie Bild berichtet, soll sie keine Sekunde gezögert haben, diese Aufgabe zu übernehmen. Als sie den acht Kilo schweren Pokal schließlich mit Tränen in den Augen auf den Platz trägt, hält das ganze Stadion den Atem an. Dieser Moment gehört einzig und allein Heidi und ihrem verstorbenen Mann Franz.

Anfang Januar starb Franz völlig überraschend im Alter von 78 Jahren. "In tiefer Trauer teilen wir mit, dass mein Mann und unser Vater Franz Beckenbauer am gestrigen Sonntag im Kreise seiner Familie friedlich eingeschlafen ist", hieß es damals in einem emotionalen Statement seiner Familie. Die Fußballlegende habe zuvor mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt.

Getty Images Heidi Beckenbauer im Juni 2024

Getty Images Bernard Dietz, Franz Beckenbauers Frau Heidi und Jürgen Klinsmann bei der EM-Eröffnung

