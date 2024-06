"Schwiegertochter gesucht"-Ingo hat Termin für Magen-OP!

Ingo (33) kann endlich aufatmen! Der ehemalige Schwiegertochter gesucht-Teilnehmer und seine Ehefrau Annika haben schon länger vor, abzunehmen. Beide planen, sich einen Schlauchmagen legen zu lassen – Ingo hat jetzt offenbar einen Termin bekommen. Seine Liebste schreibt in ihrer Instagram-Story: "Ich freue mich so sehr für dich, mein Schatz. Am 22. Juli 2024 beginnt dein Leben 2.0." Bis dahin sei es ein langer und schwerer Weg gewesen, doch Annika ist sich sicher: "Die Zeit nach der OP wird alles für uns verändern."

Ein Grund dafür, die Kilos purzeln zu lassen, ist Ingo und Annikas Kinderwunsch. Die beiden versuchen schon länger, ein Baby zu bekommen und haben mittlerweile eine Kinderwunschklinik besucht, um sich diesen Traum zu erfüllen. Nach dem ersten Termin berichtete Annika im Interview mit Promiflash: "Ich muss erst mal abnehmen, bevor die einen behandeln." Dank Sport hatte sie allerdings schon vorher ordentlich abgespeckt.

Bei Ingo stecken auch mangelnde Anfragen für TV-Formate hinter dem gewünschten Gewichtsverlust. "Fette Menschen werden im TV nicht gerne gesehen! [...] In meinen Augen ist das rassistisch!", beschwerte er sich vor wenigen Monaten auf Instagram. Da er jetzt den OP-Termin bekommen hat, ist er aber wieder voller Hoffnung: "Es wird sich vieles verändern und ich kann wieder an TV-Formaten teilnehmen."

Instagram / ingonator_official Annika und Ingo im September 2023

Instagram / ingonator_official Annika und Ingo, 2021

