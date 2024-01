Jana und Thore Schölermann werden zum zweiten Mal Eltern!

Was für eine schöne Neuigkeit! Thore (39) und Jana Julie Schölermann (36) sind bereits seit mehr als 13 Jahren ein Herz und eine Seele. Im Dezember 2021 sind der The Voice of Germany-Moderator und die Schauspielerin erstmals Eltern geworden. Ihre Tochter Ilvi ist seither ihr ganzer Stolz. Doch die Familienplanung des Ehepaars war noch nicht abgeschlossen: Jana und Thore bekommen noch ein Kind!

Das teilen die 36-Jährige und ihr Partner ihren Fans nun via Instagram mit. "Ab jetzt wird unser Leben noch bunter", schreiben die beiden zu einem süßen Familienfoto, auf dem sie mit ihrer Tochter zu sehen sind. Jana und Thore liegen auf dem Boden, ihr Töchterchen in der Mitte – neben ihr liegt ein positiver Schwangerschaftstest. Mit weiteren Details, wie Geburtsdatum oder Geschlecht ihres Babys halten sich die Zweifach-Eltern in spe aber noch zurück.

Zahlreiche Fans, Freunde und Kollegen freuen sich mit der Familie. "Oh wie schön. Herzlichen Glückwunsch" und "Ich freue mich sehr für euch", schreiben Sarah Harrison (32) und Alina Merkau (37). Auch die schwangere Samira Yavuz (30) und Philipp Stehler (35) gratulieren den Schölermanns zu ihrem Babyglück.

Instagram / thoreschoelermann Thore Schölermann mit seiner Frau Jana und seiner Tochter

Instagram / janaschoelermann Jana und Thore Schölermann bei einer Date Night ohne Kind

Instagram / janaschoelermann Jana und Thore Schölermann mit ihrer Tochter Ilvi

