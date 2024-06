Bei "Ex on the Beach" vergeben? Josua redet jetzt Klartext!

Der Ex on the Beach-Kandidat Josua Günther wurde in den vergangenen Tagen in den sozialen Medien mit dem Vorwurf konfrontiert, er hätte eine Freundin während der Dreharbeiten gehabt. Genau das behauptet seine Ex Sharon, mit der er in der aktuellen Staffel zu sehen ist. Doch der Realitystar meldet sich nun in seiner Instagram-Story zu dem Thema und streitet alles ab: "Ich wollte mich eigentlich echt nicht mehr dazu äußern, weil eigentlich jeder Mensch mit zwei funktionierenden Gehirnzellen realisieren sollte, dass hier einfach ein gekränktes Mädchen versucht, auf Krampf meinen Ruf zu zerstören."

Seine Ex-Freundin Sharon veröffentlichte vor wenigen Tagen auf TikTok ein Video, unter dem sie ihre Behauptung schrieb: "Wenn dein Ex von EOTB postet, ob er in Mexiko seine Liebe gefunden hat… Seine Freundin aber die ganze Zeit draußen auf ihn gewartet hat." Jetzt geht die öffentliche Schlammschlacht in die nächste und wahrscheinlich letzte Runde, denn Josua will sich nach seiner Stellungnahme nicht mehr äußern. "Du schreibst meinen Freunden, um Freundschaften zu zerstören, und du stellst dich komplett in die Opferrolle, nachdem du versuchst, meinen Ruf auf das Heftigste kaputtzumachen", regt sich Josua auf.

Bei Formaten wie Love Island oder Are You The One – Reality Stars in Love" fiel Josua oft wegen seiner starken Eifersucht auf. Dafür entschuldigt sich der Realitystar in seinem Statement. Er offenbart: "Ich habe Menschen mit meinem toxischen Verhalten sehr geschadet, dessen bin ich mir bewusst, sehr gut sogar. Aber davon habe ich gelernt, habe an mir gearbeitet und tue es immer noch."

RTL Sharon, "Ex on the Beach"-Kandidatin

Instagram / josua_maria Josua Günther, Instagram 2021

