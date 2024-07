Nach "Ex on the Beach": Josua verrät seinen Beziehungsstatus

Josua Günther war Teil der diesjährigen Ex on the Beach-Staffel – denn in der aktuellen Folge musste der Realitystar die Show unfreiwillig verlassen. Schon seit einigen Wochen wurde dem Hottie nachgesagt, schon seit den Dreharbeiten eine Freundin gehabt zu haben. Jetzt klärt Josua seine Follower in einem TikTok-Clip endlich darüber auf, was es mit diesen Gerüchten auf sich hat und enthüllt seinen aktuellen Beziehungsstatus: "Jeder fragt nach meinem Beziehungsstatus... Ich bin Single."

Doch so ganz losgelöst ist er anscheinend nicht, denn er fügt hinzu: "Aber mein Herz ist vergeben. Manche werden mich verstehen, andere wiederum nicht." Wegen welcher Dame der Reality-TV-Star Herzschmerz hat und ob er schon länger unglücklich Single oder gerade erst frisch getrennt ist, verrät er aber nicht. Wenn man seiner Ex Sharon, auf die er bei "Ex on the Beach" traf, Glauben schenkt, dann wäre wohl Letzteres der Fall.

Schon vor einigen Wochen deutete die Beauty im Netz an, dass ihr Ex-Freund sowohl während als auch nach den Dreharbeiten zur gemeinsamen Show in festen Händen war. Diese These bestätigte sie jetzt auch noch mal im Podcast "Aftershow – der Reality TV Podcast", in dem sie enthüllte, wie es zwischen ihnen nach dem Sendungsaus weiterging. "Ich glaube, sechs oder sieben Tage später war er dann wieder in Berlin bei seiner Freundin, die er seit zwei Jahren hat. [...] Mit dieser Frau ist er nach wie vor immer noch [zusammen], also ist er nicht mit mir [zusammen]", verriet Sharon.

RTL Josua Günther, "Ex on the Beach"-Kandidat

Instagram / tormasharon Sharon Torma, Kandidatin bei "Ex on the Beach"

