"Ex on the Beach"-Sharon crasht Josuas Sex-Date mit Alessa!

In der aktuellen Folge von Ex on the Beach spitzt sich die Situation zwischen Sharon und ihrem Ex Josua Günther weiter zu. Das Terror-Tablet schickt den einstigen Love Island-Teilnehmer gemeinsam mit Alessa (27) in die Date Cabana – und die beiden lassen nichts anbrennen. Nach einem kurzen Talk über ihre sexuellen Vorlieben sagt Alessa ganz unverblümt: "Ich muss schon sagen, ich hätte Lust, dich zu küssen." Gesagt, getan! Das passt Sharon so gar nicht in den Kram. Ganz unauffällig läuft sie mehrfach an den beiden Turteltauben vorbei und straft ihren Ex dabei mit bösen Blicken.

Daraufhin verlagern Josua und Alessa ihr Date kurzerhand in den Sex On The Beach Room. Doch davon lässt sich Sharon nicht beirren. Mit Steffi (27) als seelischen Beistand platzt sie in das Schlafzimmer, um Josua zur Rede zu stellen. Was sie dort zu sehen bekommt, gefällt Sharon ganz und gar nicht. Nur in Unterwäsche gekleidet, steht Alessa mitten im Raum und fühlt sich sichtlich unwohl. "Sharon, ich habe dir alles gesagt", stellt der Macho klar. Nach einem kalten "Leck mich am Arsch" dampft Sharon ab und bricht im Badezimmer in Tränen aus. Ob das der sexuellen Spannung zwischen Alessa und Josua einen Dämpfer verpasst hat? Fehlanzeige! Nach Sharons Abgang fallen die beiden im Whirlpool übereinander her. "Das war erst der Anfang, würde ich sagen", kommentiert Josua die heißen Bilder. Alessa ist da ganz seiner Meinung: "Das war schon das Vorspiel. Wir sind noch nicht fertig hier."

In Folge fünf stellte das Terror-Tablet Josua vor die Wahl: Gibt er seiner Ex Sharon noch eine Chance, oder lässt er sich auf eine neue Romanze mit Sina ein? Josua entschied sich für Sharon und schickte Sina nach Hause. Nichtsdestotrotz bekam Sharon nur seine geteilte Aufmerksamkeit, denn der Hottie warf schon bald ein Auge auf die Neuzugänge Alessa und Jeanine (27). In der sechsten Folge stellte Sharon ihrem Verflossenen schließlich ein Ultimatum: "Nur dass du weißt, also wenn du was mit ihr hast, dann schön, mach dein Ding, aber dann brauchst du bei mir nicht mehr anzukommen. Gar nicht mehr. Ich bin kein Depp."

Instagram / josua_maria Josua Günther, Reality-TV-Star

Instagram / alessandrawichert Alessandra Wichert, Influencerin

