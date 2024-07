Auf diese Lady wirft "Ex on the Beach"-Josua jetzt ein Auge!

In der zwölften Folge von Ex on the Beach bekommt Josua Günther eine Abfuhr von Aline Smith. Daraufhin vergießt der Beau jedoch keine Tränen: Statt ihr nachzutrauern, hat er bereits einen Plan B. "Wenn man mir einen Korb gibt, dann muss ich mich ja jetzt anders umschauen!", verrät der Reality-TV-Star im Einzelgespräch. Mit welcher Lady kann er sich nun vorstellen, anzubandeln? Auf diese Frage gibt der Hottie sogleich eine Antwort: "Jetzt finde ich von den restlichen Sharon am besten. Das ist einfach so eine süße Maus. Vielleicht sollte ich sie auch küssen. Vielleicht würde ich dann merken, ob da noch etwas ist..."

Und was war der Grund für die Abfuhr von Aline? Die 32-Jährige habe wohl noch nicht so ganz mit ihrem Ex Eric Bernhard abgeschlossen. Ihm eröffnet die Beauty: "Ich will einfach mit dir noch mal neu starten. Einfach versuchen, dass wir uns wieder annähern." Über diese Worte ist der 26-Jährige mehr als nur happy. "Das ist genau das, was ich wollte. Das Gespräch hat mir auf jeden Fall gute Laune bereitet!", freut er sich über die erneute Chance. Ob bei den beiden tatsächlich ein weiteres Mal der Funke überspringt, bleibt abzuwarten.

Ebenfalls spannend wird, ob Sharon mit den Plänen ihres Exes Josua einverstanden ist – denn zwischen den beiden spielten sich schon einige Dramen ab. Nachdem ihr Verflossener ein Auge auf einen der Neuzugänge geworfen hatte, wetterte sie in einer früheren Folge: "Nur dass du's weißt: Also, wenn du was mit ihr hast, dann schön, mach dein Ding, aber dann brauchst du bei mir nicht mehr anzukommen. Gar nicht mehr. Ich bin kein Depp!" Doch damit war noch nicht Schluss: Alessandra Wichert (27) und Josua landeten im Sex On The Beach Room und fielen übereinander her – ganz zu Sharons Missgunst. Ob sie ihrem früheren Partner diese und andere Aktionen mittlerweile verzeihen kann, wird sich wohl in den kommenden Folgen zeigen.

Anzeige Anzeige

Instagram / enila.smith Aline Smith, Kandidatin bei "Ex on the Beach" 2024

Anzeige Anzeige

RTL Sharon, "Ex on the Beach"-Kandidatin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass Josua und Sharon wieder zusammen kommen? Ja! Das kann ich mir gut vorstellen. Nee, ganz bestimmt nicht... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de